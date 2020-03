Obtenez 27 jeux gratuits en un clic sur Good Old Games

Si vous respectez strictement la quarantaine et cherchez des jeux gratuits avec lesquels prendre la course des taureaux d’une manière plus agréable Vous avez de la chance, Good Old Games a non seulement commencé ses offres de printemps, mais a également fait une sélection de 27 jeux gratuits que nous pouvons télécharger et jouer avec un simple clic.

Il est important de noter que ces 27 jeux gratuits ne pas avoir de DRMEn fait, c’est l’une des valeurs les plus importantes qui différencie Good Old Games des autres magasins de jeux vidéo numériques, ce qui signifie qu’une fois que nous les avons installés, nous pouvons les utiliser librement.

La liste des jeux gratuits est assez large et variée, bien que les aventures graphiques et les titres rétro prédominent. La dernière nouveauté que nous avons trouvée est Builders of Egypt: Prologue, qui remonte à 2020, suivie de Gwent et Overload, qui ont fait leur apparition sur le marché en 2016.

Jeux gratuits compatibles avec Windows, Mac et Linux

La plupart des jeux répertoriés sont multiplates-formes, ce qui signifie que peu importe le système d’exploitation que vous utilisez, vous pouvez en profiter sans problème.

Juste en dessous de chaque titre, vous trouverez une série d’icônes qui indiquent les systèmes d’exploitation compatibles avec chacun de ces 27 jeux. Shadow Warrior Classic CompletePar exemple, c’est l’un de mes jeux de tir à la première personne préférés, et Cela fonctionne sur Linux et Windows.

Les exigences pour profiter de ces 27 jeux gratuits sont également très faibles, donc nous n’avons pas besoin d’un PC puissant ni avec un graphique dédié pour les déplacer de manière optimale.

Si vous n’êtes pas satisfait et que vous cherchez quelque chose de plus actuel, je vous invite à consulter cet article que nous avons publié il y a quelques mois, où vous trouverez une sélection avec dix des meilleurs jeux PC gratuits avec de bons graphismes et quelques exigences que nous pouvons télécharger dès maintenant.

Pour les amateurs de rôle massif Guild Wars 2 Ce sera un vrai bonbon. Ceux qui aiment l’action trouveront deux options très intéressantes dans Destiny 2 et Warframe. Let it Die reste une petite rareté qui s’inspire de Dark Souls, et qui garantit des heures et des heures de plaisir.