Obtenez 50 $ de rabais sur un Pixel 3a ou 3a XL, plus une carte-cadeau gratuite de 100 $

Le Pixel 4a approche à grands pas, mais si vous avez besoin d’un téléphone économique en ce moment, le Pixel 3a est toujours un excellent choix. Il a un appareil photo génial, une autonomie très élevée et des performances adéquates pour la plupart des tâches. Et c’est encore mieux maintenant: vous pouvez en acheter un pour 50 $ de réduction et obtenir une carte-cadeau de 100 $ pour démarrer.

Pour le prix – et surtout avec des incitations supplémentaires – le 3a est un appareil exceptionnel. À tel point, c’était notre téléphone de l’année pour 2019.

Pour les 3a plus petits, vous avez le choix entre Amazon, Best Buy ou B&H. Le 3a XL est uniquement livré avec une carte-cadeau sur Amazon. Placez simplement le téléphone dans votre panier et la carte-cadeau sera ajoutée automatiquement.