Obtenez ces accessoires de marque Apple à des remises plus importantes que jamais pendant le Black Friday!

Lorsque les grands jours de vente approchent, le Black Friday, le jour du président, etc., nous espérons toujours qu'Apple nous accordera des rabais importants sur notre marque préférée. Mais hélas, les offres ne sont … pas si bonnes. Si nous sommes chanceux, nous obtenons 15% de réduction. En ce moment, cependant, si vous recherchez des accessoires de marque Apple pour votre iPhone, iPad, Apple Watch ou tout autre gadget Apple, passez à Amazon pour des réductions vraiment incroyables sur des choses comme les étuis de recharge sans fil AirPods (et même le AirPods), l'Apple Pencil de deuxième génération, le Magic Trackpad et la Magic Mouse, et plus encore. Vraisemblablement, ces réductions dureront jusqu'à la fin de l'année, mais si vous recherchez un accessoire de marque Apple spécifique, vous voudrez peut-être commencer à magasiner aujourd'hui.

Achetez un iPhone 11, obtenez-en un GRATUITEMENT chez Verizon

Étui de chargement sans fil Apple AirPods

Si vous possédez des AirPod de première génération ou si vous décidez d'utiliser les AirPods 2 moins chers sans étui de chargement sans fil, aujourd'hui est le jour pour remédier à ce problème. Le boîtier de charge sans fil autonome pour AirPods est en vente à plus de 40% aujourd'hui, et il est en stock, vous le recevrez donc avant l'année prochaine. Avec cet étui, vous pouvez simplement configurer vos AirPods sur un support de charge sans fil pris en charge et il se rechargera pendant que vous faites autre chose. Pas besoin de chercher un câble Lightning ou de trouver une prise murale gratuite à brancher. C'est très libérateur.

Si vous n'avez pas encore acheté un ensemble d'AirPods, vous pouvez également obtenir le modèle de deuxième génération avec ou sans étui de charge sans fil pour une petite remise d'environ 13 à 15% sur Amazon.

Mettre à niveau sans mise à niveau

Étui de chargement sans fil pour AirPods

Réglez-le et oubliez-le pendant qu'il se charge.

Offrez à vos AirPods le cadeau de la recharge sans fil avec l'étui de recharge sans fil à un rabais énorme.

Apple Pencil (2e génération)

Si vous avez déballé un tout nouvel iPad Pro pour Noël cette année, ou si vous portez un iPad Pro 2018 ou ultérieur (celui avec Face ID) et que vous avez retenu l'achat de l'Apple Pencil compatible de deuxième génération, aujourd'hui est votre jour de chance. Cette remise arrive de temps en temps, mais il est rare de la voir descendre en dessous de 100 $. Sur Amazon, vous pouvez vous procurer ce nouvel Apple Pencil fantaisie pour 24% de réduction.

L'Apple Pencil (2e génération) ne fonctionne qu'avec l'iPad Pro 11 pouces et l'iPad Pro 12,9 pouces sortis à l'automne 2018. Si vous avez un iPad Pro plus ancien, un iPad, iPad Air ou iPad mini, vous aurez plutôt besoin de l'Apple Pencil de première génération (qui est de 5 $ de réduction sur Amazon).

Dessinez comme un pro

Apple Pencil (2e génération)

Un nouvel Apple Pencil pour une nouvelle génération

L'Apple Pencil 2 a un pavé tactile, la possibilité de basculer entre différents outils, a une finition mate et n'est disponible que pour l'iPad Pro de dernière génération.

Smart Cases

Il y a quelques modèles et couleurs des étuis intelligents spéciaux d'Apple en vente dès maintenant pour compléter vos besoins de protection iPad. La sélection à prix réduit est limitée – une seule couleur pour un modèle donné, mais vous pouvez obtenir un folio, un folio pour clavier ou simplement une couverture en fusain ou blanc à un rabais d'environ 25% pour chacun.

Les couvertures iPad (style avant uniquement) comprennent:

Les folios iPad (style avant et arrière) comprennent:

Les étuis pour clavier iPad comprennent:

Protection iPad

Étuis iPad Smart

Housses et folios pliables d'Apple pour moins cher

Protégez l'extérieur de votre iPad tout en gardant un profil mince et léger avec une Smart Cover, Folio ou Keyboard Folio.

Clavier, souris et trackpad Magic gris sidéral

J'adore l'apparence des périphériques Space Gray d'Apple pour Mac. Les tonalités profondes et riches du Magic Trackpad, du clavier et de la souris ajoutent une touche de professionnalisme aux cadres. Si vous voulez exprimer votre côté le plus sombre et le plus sombre, laissez le Space Grey vous envahir. Bien que la remise ne soit pas beaucoup à 10% de réduction, jamais un peu aide.

Sombre comme mon cœur

Périphériques Mac gris sidéral

Décorez votre Mac en noir

Transformez votre espace de travail en un espace de travail de style gothique avec la souris, le trackpad et le clavier Space Gray Magic d'Apple.

Adaptateur Lightning vers prise casque 3,5 mm

Même si je suis un partisan de l'utilisation d'accessoires de marque Apple avec des appareils Apple (car ils sont plus susceptibles de fonctionner correctement plus longtemps), j'ai du mal à recommander l'adaptateur Lightning vers 3,5 mm d'Apple car vous pouvez trouver moins cher versions partout. Bien que la version officielle soit plus fiable que certaines, vous pouvez également trouver des adaptateurs Lightning à 3,5 mm non officiels qui fonctionnent très bien. À l'heure actuelle, la marque d'Apple est réduite de 37%, ce qui la fait chuter à un prix que je peux recommander à mes amis et à ma famille sans me tortiller.

Correction des écouteurs

Adaptateur Lightning vers prise casque 3,5 mm

Utilisez vos écouteurs filaires préférés avec les derniers modèles d'iPhone.

Nous avons compris. Vous avez une paire préférée d'écouteurs filaires et ils ont une prise de 35 mm. Ne laissez pas le choix fantaisiste d'Apple de retirer la prise casque de l'iPhone vous arrêter. Cet adaptateur corrige cela.