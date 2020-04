Obtenez de véritables écouteurs sans fil avec 106 heures d’autonomie pour 30 $ – .

Les écouteurs sans fil Ture sont très populaires en ce moment, mais de nombreuses options les plus vendues ont un gros inconvénient en raison de leur conception compacte: une mauvaise autonomie de la batterie.

Il existe cependant certains modèles qui parviennent à offrir une autonomie impressionnante, et une option de premier ordre est en vente avec une remise importante.

Utilisez un code promo spécial à la caisse et vous pouvez obtenir les écouteurs sans fil Mpow M20 True pour seulement 29,99 $ au lieu de 50 $.

Les AirPods 2 d’Apple sont fantastiques à bien des égards, et ils sont actuellement en promotion sur Amazon. En fait, les AirPods Pro ont même une remise rare afin que vous puissiez en acheter une paire au prix le plus bas de tous les temps. Ils sont à la mode et populaires, ils offrent une excellente qualité sonore et s’intègrent si bien avec les différents appareils d’Apple tels que les iPhones et les iPads. Ils ne sont pas non plus en reste en ce qui concerne la durée de vie de la batterie, offrant entre 4 et 5 heures d’utilisation par charge. Ce chiffre passe à environ 24 heures lorsque vous incluez le fait que l’étui de transport d’Apple peut les recharger.

Cela semble impressionnant et c’est le cas, mais c’est beaucoup moins impressionnant lorsque vous consultez les écouteurs sans fil Mpow M20 True qui sont sur Amazon à une fraction du prix.

Mpow fabrique plusieurs paires différentes d’écouteurs sans fil qui font partie des best-sellers d’Amazon depuis des années. Le modèle M20 est l’un des plus récents produits par Mpow, et il est très impressionnant. Vous obtenez une résistance à l’eau IPX7, donc les immerger brièvement dans l’eau n’est pas un problème, et vous obtenez également une qualité sonore exceptionnelle ainsi qu’une technologie d’annulation du bruit. Mais la spécification la plus impressionnante est la durée de vie de la batterie: les écouteurs détiennent eux-mêmes 6 heures de temps d’utilisation et l’étui de transport ajoute 100 heures supplémentaires. C’est 106 heures au total! Utilisez le code de coupon QDCU5J9N à la caisse et vous pouvez acheter ces super écouteurs pour seulement 29,99 $ au lieu de 20 $.

Voici les faits saillants de la société sur sa liste sur Amazon:

AptX Bass Loud Sound & Sung fit: avec la technologie aptX et la suppression du bruit cVc8.0, le Mpow M20 promet des appels téléphoniques d’une clarté cristalline et une qualité audio stéréo 3D parfaite avec des basses puissantes, des médiums et des aigus nets. Veuillez choisir les embouts les plus appropriés (S / M / L) pour la meilleure expérience musicale.

Banque de batteries 106H pour écouteurs et téléphone: chaque oreillette tient 6 heures et le boîtier de charge peut stocker une alimentation supplémentaire jusqu’à 100 heures de test à 80% du volume. Vous constaterez que l’étui de chargement est également une banque d’alimentation portable parfaite pour votre téléphone lors d’un voyage longue distance à l’extérieur.

Connexion en une seule étape: équipé d’une antenne LDS sur chaque oreillette, le Mpow M20 vous offre un streaming et des appels musicaux plus stables. Il vous suffit de prendre 2 écouteurs dans la boîte de chargement et ils se connecteront automatiquement, puis entrez le paramètre Bluetooth sur votre téléphone pour le coupler. Le Mpow M20 est largement compatible avec les appareils compatibles Bluetooth tels que les smartphones, les tablettes, les ordinateurs et les téléviseurs.

Appuyez simplement pour contrôler: Fonctionnalités avec capteurs de contrôle tactile, le Mpow M20 minimise largement la pression sur vos oreilles lorsque vous appuyez sur le bouton pour contrôler la musique, les appels entrants, le volume, Siri ou Google Assistant.

IPX7 étanche: MPOW M20 adopte des pilotes de graphène étanches qui sont entièrement étanches. Parfait pour le jogging, la course à pied, le yoga, les sports, le temps de gym, la navigation de plaisance, le cyclisme, les voyages, etc.

