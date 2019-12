Obtenez des offres haut débit BT maintenant avant de retirer sa fantastique offre de gratification

Parfois, pour obtenir la meilleure offre sur quelque chose, agir rapidement est une nécessité. Les dernières offres de haut débit de BT en sont l'exemple parfait, avec des informations selon lesquelles le FAI supprimera ses plans de leur meilleure fonctionnalité dans quelques jours.

À partir du 24 décembre, BT supprimera son billet de faveur populaire – les célèbres BT Reward Cards – de toutes ses offres haut débit. Pour les moins familiarisés avec les promotions de BT, il s'agissait essentiellement de Mastercards prépayées à utiliser en ligne et dans les magasins. Ouais … de l'argent gratuit!

Avec la promesse tentante de jusqu'à 110 £ dans ces cartes de récompense actuellement disponibles sur une gamme des meilleures offres haut débit de BT, nous suggérons à quiconque envisage l'une de ses offres d'y entrer avant que cela ne se passe.

BT Superfast Fiber | 24 mois | Moy. vitesse 50Mb | Appels le week-end | 9,99 € pour livraison | £ 28.99pm + £ 80 Reward Card Le forfait fibre optique BT le moins cher avec la carte Mastercard, le pack Superfast Fibre 2 allie accessibilité et vitesse impressionnantes. Pour seulement 28,99 £ par mois, vous obtenez des vitesses moyennes de 50 Mo et ce cadeau. Voir l'offre

BT Superfast Fibre 2 | 24 mois | Moy. vitesse 67Mb | Appels le week-end | 9,99 € pour livraison | £ 39.99pm + £ 110 Reward Card

En augmentant à la fois le prix et la vitesse, le package Superfast Fibre 2 vous permettra d'atteindre des vitesses moyennes de 67 Mo, parfaites pour toutes les familles avec beaucoup de streamers et d'utilisateurs de données. Cependant, vous devrez payer £ 39,99 pour l'obtenir, un prix rendu plus supportable par la Mastercard augmentée proposée.

