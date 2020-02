Obtenez des saisons d’anime gratuites, d’excellents films à bas prix dans cette vente flash

Le Microsoft Store célèbre le mois de l’anime tout au long du mois de février avec de bonnes affaires sur les jeux, films et émissions d’anime. Chaque week-end, le Microsoft Store organise également une vente flash qui comprend des saisons d’anime gratuites et des réductions sur les films et les séries télévisées, et la vente flash de ce week-end est en ligne jusqu’au 10 février.

Dans le cadre de la vente flash d’anime, vous pouvez réclamer les premières saisons d’Attack on Titan, Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans et Yu Yu Hakusho. Les saisons suivantes de chaque émission sont également en vente pour 6 $ chacune, si vous aimez la première saison et que vous souhaitez continuer à regarder.

Diverses autres séries télévisées et films d’anime sont également en vente. Le réalisateur Makoto Shinkai, acclamé par la critique, est en vente – vous pouvez louer le film pour seulement 0,99 $ et l’acheter pour 5 $. Une autre excellente option est The Girl Who Leapt Through Time de Mamoru Hosoda, qui est également à prix réduit. Si vous avez déjà vu votre nom, la fille qui a sauté dans le temps est thématiquement similaire et mérite absolument une montre.

En plus de ces films, vous pouvez attraper diverses autres saisons d’anime pour 6 $ chacune, y compris Cowboy Bebop, Dragon Maid de Miss Kobayashi et Code Geass: Lelouch of the Rebellion.

Assurez-vous de consulter le reste de la vente d’anime du Microsoft Store pendant qu’elle se déroule ce mois-ci, car de plus en plus d’offres apparaissent tout le temps. Vous pouvez obtenir 50% de réduction sur toutes les saisons de Naruto jusqu’au 13 février avec quelques épisodes gratuits. De plus, une plus grande sélection de films d’anime et de séries télévisées sont en promotion jusqu’au 2 mars, et le lot actuel d’offres de jeux anime est disponible jusqu’au 12 février.

Saisons d’anime gratuites

Films

La fille qui a sauté dans le temps – loyer pour 0,99 $ (5 $), acheter pour 5 $ (15 $)Steins; Gate – Load Region of Deja Vu – loyer pour 0,99 $ (5 $), acheter pour 5 $ (15 $)Votre nom – louer pour 0,99 $ (5 $), acheter pour 5 $ (15 $)

séries télévisées

Attack on Titan – 6 $ par saison (21 $ – 27 $)Code Geass: Lelouch of the Rebellion – 6 $ par saison (53 $)Cowboy Bebop – 6 $ (54 $)Chéri dans le Franxx – 6 $ par saison (25 $)Dragon Maid de Miss Kobayashi – 6 $ (18 $ – 27 $)Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans – 6 $ par saison (25 $ – 27 $)Outlaw Star: Série complète – 6 $ (54 $)Samurai Champloo – 6 $ (39 $)Space Dandy – 6 $ par saison (27 $)Steins; Gate – 6 $ (23 $ – 33 $)Steins; Gate 0 – Uncut – 6 $ (25 $)Wolf’s Rain: Série complète – 6 $ (63 $)Yu Yu Hakusho – 6 $ par saison (30 $)

