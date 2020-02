Obtenez gratuitement Seasons Of My Hero Academia, Dragon Ball Super dans la nouvelle vente Xbox One

Les séries animées peuvent être très chères, donc la dernière vente d’anime sur le Microsoft Store est une excellente opportunité pour les personnes qui souhaitent économiser de l’argent. Cependant, si vous avez une Xbox One ou un PC, il y a une petite poignée de séries pour lesquelles vous n’avez pas à payer d’argent. Les premières saisons de My Hero Academia, Dragon Ball Super et Black Clover peuvent être réclamées gratuitement et conservées pour toujours. Cependant, vous devriez les réclamer bientôt, car les premières saisons de My Hero Academia et Black Clover ne sont disponibles gratuitement que jusqu’au 3 février, tandis que Dragon Ball Super Season 1 est gratuit jusqu’au 6 février.

Pour réclamer vos saisons gratuites, il vous suffit de vous connecter à votre compte Microsoft, d’accéder à la page de magasin individuelle de chaque série, de sélectionner l’option “HD” et de cliquer sur “Acheter la série”. Cela liera l’émission à votre compte et vous ne serez pas facturé. Les versions originales japonaise et anglaise de chaque saison sont disponibles gratuitement. Si vous voulez les deux, assurez-vous de visiter les pages des deux pour les réclamer.

My Hero Academia suit la montée de Midoriya, un garçon qui veut être un super-héros mais qui n’a pas de superpuissance – ou “bizarrerie” comme on les appelle dans la série. Midoriya rencontre son héros préféré, All-Might, qui, après avoir vu le cœur et la bravoure de Midoriya malgré son manque de pouvoir, promet d’aider le jeune à devenir le héros qu’il a toujours voulu être.

Dragon Ball Super est la suite officielle de Dragon Ball Z. Il suit Goku et Vegeta dans une autre quête pour devenir plus puissant. Ils rencontrent Lord Beerus, le dieu de la destruction, alors qu’il cherche le légendaire Super Saiyan God dans l’espoir qu’il sera en mesure de voir son immense pouvoir. Si vous aimez Dragon Ball Z – et que vous n’êtes pas fou de Dragon Ball GT – alors je vous recommande vivement d’essayer Dragon Ball Super.

Black Clover se déroule dans un monde où les gens peuvent utiliser la magie. Cela s’applique à tout le monde, sauf le protagoniste Asta, qui s’entraîne dur dans l’espoir d’acquérir la capacité de manier la magie et de devenir le prochain roi sorcier.

Saisons d’anime gratuites

