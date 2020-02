Obtenez le Galaxy Note 10 Plus pour 288 AU $ de moins avec Telstra

Avec la sortie imminente du Galaxy S20, nous commencerons sans aucun doute à voir des réductions sur la gamme précédente de produits phares de Samsung. Telstra a été rapide sur la gâchette et propose notre smartphone préféré, le Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G pour 288 AU $ de moins.

Si vous êtes satisfait de rembourser l’appareil sur 24 mois, il reviendra à 70,79 $ AU par mois, ce qui vous fera économiser 12 $ à chaque fois. Si vous préférez un forfait de 36 mois, cela réduit le coût mensuel à 47,19 $ AU, ce qui vous fait économiser 8 $ sur votre facture.

Vous aurez le choix entre plusieurs plans Telstra lors de la prise en charge de l’appareil pour un certain nombre de budgets, mais l’une des meilleures options de valeur qui équilibre les coûts et l’allocation de données serait le plan Moyen.

Pour 60 AU $ de mois en mois avec le plan Medium, vous obtiendrez 60 Go de données et un accès d’essai gratuit au réseau 5G de Telstra jusqu’au 30 juin 2020.

Telstra se trouve justement avoir le meilleur réseau 5G disponible en Australie pour le moment également, mais si vous décidez de vous en tenir à la fin de la période d’essai, vous devrez payer 15 AU $ supplémentaires par mois.

Si vous optez pour le plan moyen avec un contrat de 24 mois, vous paierez 130,79 $ AU par mois au total, ou si vous décidez de souscrire un contrat de 36 mois, le prix sera de 107,19 $ AU à la place.

Malgré le fait que le Samsung Galaxy Note 10 Plus pourrait bientôt perdre le feu des projecteurs au prochain rafraîchissement de la note prévu pour plus tard dans l’année – c’est une excellente affaire sur un réseau mobile de premier ordre.

Le Note 10 Plus est un combiné axé sur la productivité avec une fiche technique puissante et un écran Super AMOLED de pointe – en plus, il est tout simplement charmant à regarder.

Samsung Galaxy Note 10 Plus (modèle 5G, 512 Go) | 60 Go de données | 130,79 $ AU par mois

Avec le déploiement de la 5G, vous voudrez un smartphone capable de gérer les vitesses. Le Galaxy Note 10 Plus ultra-lisse est l’offre la plus puissante de Samsung à ce jour, et ce plan comprend un accès d’essai gratuit au réseau 5G jusqu’au 30 juin. Vous obtiendrez 60 Go de données par mois et des appels et des SMS nationaux standard illimités sur ce contrat sans blocage. Le coût total sur 24 mois est de 3138,96 $ AU.