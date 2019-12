Obtenez l'un des meilleurs jeux de 2018 gratuitement sur Epic Games Store dès maintenant – .

La semaine dernière, Epic Games Store a lancé une promotion intitulée 12 jours de jeux gratuits, et bien que tous les jeux aient valu la peine d'être saisis pour le bas prix de 0 $, vous devriez certainement profiter du cadeau d'aujourd'hui si vous ne le possédez pas déjà. Jusqu'au 25 décembre à 11 h 00 HE, Celeste est téléchargeable gratuitement sur Epic Games Store, et vous vous devez d'ajouter ce brillant jeu de plateforme 2D à votre collection de jeux PC.

"Aidez Madeline à survivre à ses démons intérieurs lors de son voyage au sommet de la montagne Celeste, dans ce jeu de plateforme ultra-serré des créateurs de TowerFall", lit la description sur la page du magasin. "Relevez des centaines de défis artisanaux, découvrez des secrets sournois et reconstituez le mystère de la montagne."

Voici ce que j'avais à dire sur Celeste dans mon article sur les meilleurs jeux de 2018 depuis le début de cette année:

Si je devais recommander un seul jeu de cette liste à quelqu'un, je pense que ce serait Celeste. Peu de jeux peuvent équilibrer une histoire poignante et significative sur la santé mentale avec le gameplay le plus serré et le plus passionnant de la génération, mais trouver cet équilibre n'est qu'un des nombreux exploits impressionnants de Celeste.

Gardez à l'esprit qu'il y aura un nouveau jeu gratuit tous les jours de la vente des fêtes d'Epic Games Store, qui dure jusqu'au 1er janvier, de sorte que vous pouvez avoir une bibliothèque de jeux assez importante sans dépenser un sou tant que vous continuez à suivre le prochain quelques jours. Visitez simplement cette page pour voir le dernier jeu gratuit tous les jours.

Source de l'image: Matt Makes Games

