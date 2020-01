Obtenez un aspirateur sans fil comme un Dyson pour seulement 209 $, aujourd’hui seulement – .

Il ne fait aucun doute que Dyson fabrique les meilleurs aspirateurs sans fil sur le marché, mais il ne fait aucun doute non plus qu’ils sont beaucoup trop chers. Sérieusement, près de 1000 $ pour un aspirateur?! Ces jours-ci, vous pouvez obtenir un aspirateur sans fil presque aussi bon qu’un Dyson pour beaucoup, beaucoup moins d’argent, et Amazon organise une vente d’une journée qui renforce cette notion. Dépêchez-vous et vous pouvez vous procurer un aspirateur sans fil Tineco A10 Master à 270 $ pour seulement 209 $, un niveau record. Il a un moteur puissant de 350 W, une excellente aspiration, une autonomie de batterie de près d’une heure par charge, une lumière qui vous aide à voir beaucoup plus de poussière et de saleté, et il coûte des centaines de moins qu’un Dyson comparable – en particulier dans la vente d’aujourd’hui!

Voici les points forts de la page produit:

【Puissante aspiration et deux batteries longue durée】 Le moteur sans balais Tineco A10 350 W fournit une aspiration puissante ultra-silencieuse, soulève facilement la saleté incrustée. Deux piles au lithium détachables de 2000 mAh offrent jusqu’à 50 minutes d’expérience de nettoyage ininterrompue. 【Tineco est le seul vendeur autorisé sur Amazon.】

【DEUX Pinceaux à LED pleine grandeur care Soin spécifique pour différents types de sols, Tineco fournit un traitement professionnel pour différentes salissures.

【Sans fil et léger】 Le corps principal léger du Tineco A10 (seulement 2,87 lb), facile à convertir en ordinateur de poche, satisfait vos divers besoins de nettoyage avec des accessoires du sol au plafond.

【Système de filtration entièrement scellé en 4 étapes avec outil de nettoyage de filtre sans rinçage】 Capture les particules avec une excellente efficacité, expulse l’air frais non allergène sans fuite de poussière fine. L’outil de nettoyage de filtre sans rinçage ingénieusement inventé par Tineco offre une aspiration persistante et une expérience de nettoyage ininterrompue.

【De plus】 Corps principal léger de 2,87 lb, verrouillage continu du commutateur d’alimentation, poubelle facile à vider, entrepôt, mini brosse électrique, brosse à épousseter 2 en 1, suceur plat, adaptateur de charge et garantie de 2 ans sans souci Pour tout besoin d’achat d’accessoires, veuillez visiter la boutique Amazon Tineco https://www.amazon.com/tineco

