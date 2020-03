Obtenez un avant-goût des semelles Adidas propulsées par Google Jacquard

Une veste sur la ligne, Google relance l’initiative portable intelligente connue sous le nom de Project Jacquard, cette fois avec des semelles développées par Adidas – et les images divulguées révèlent la plupart de ce que nous pouvons en attendre.

Selon Footy Headlines, les “semelles Adidas GMR” (le “GMR” signifie “gamer”, apparemment) s’inséreront dans vos chaussures de football et garderont un œil sur vos performances de toucher, de contrôle, de vitesse et de coups de pied, le tout gracieuseté d’une puce Google Jacquard .

Le site a pu obtenir une paire de semelles à l’avance et a confirmé qu’elles fonctionneraient avec une application disponible pour Android et iOS. Vous pouvez même associer vos performances au jeu FIFA Mobile Ultimate Team.

Google lui-même a taquiné le produit sur les médias sociaux plus tôt cette semaine, avec l’aide de la star de la Juventus Paulo Dybala, il n’y a donc pas trop de choses à révéler lors du lancement officiel. C’est prévu pour le mardi 10 mars.

Êtes-vous prêt pour notre nouveau produit créé avec @adidasfootball @eafifamobile et @googleatap? Il reste quatre jours avant le lancement mondial lorsque nous révélerons tous les détails sur #adidasGMR par #googleatap et #JacquardbyGoogle! pic.twitter.com/1HwNySE1qo6 mars 2020

La balise Jacquard elle-même n’est pas un secret, ayant déjà été utilisée comme moyen de contrôler un téléphone avec des glissements et des gestes via Bluetooth. Il n’est pas encore clair si cette nouvelle étiquette de semelle intérieure ajoute quelque chose au mélange.

Cela vient du groupe Google Advanced Technology and Projects (ATAP), chargé de travailler sur des projets plus inhabituels et innovants. Vous vous souvenez peut-être que Google ATAP était responsable du téléphone modulaire Project Ara.

Quant à la veste Levi’s compatible Jacquard lancée précédemment par Google ATAP, elle avait des fonctionnalités telles qu’un moyen de contrôler votre téléphone à travers le matériel et de vous avertir si vous avez laissé votre combiné derrière.

Pour tous les détails sur la façon dont les semelles Adidas GMR pourraient améliorer vos performances de football et renvoyer une pile de statistiques après chaque match, revenez mardi.

Via 9to5Google