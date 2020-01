Obtenez un Pixel 4 et une carte-cadeau Amazon de 200 $ pour 699 $

Le plus petit Pixel 4 a flotté autour de 600-700 $ depuis sa sortie et coûte actuellement 799 $ sur le Google Store. Si vous achetez le Pixel 4 d’Amazon dès maintenant pour 699,00 $, le détaillant remettra une carte-cadeau de 200 $, réduisant effectivement le téléphone à 499 $.

Si vous avez besoin d’un rafraîchissement, le petit Pixel 4 possède un écran OLED 1080p 5,7 pouces 90 Hz, un processeur Snapdragon 855, 6 Go de RAM et une batterie de 2800 mAh. Le modèle fourni avec la carte-cadeau est la variante 64 Go. Vous pouvez lire notre critique complète du Pixel 4 ici pour plus de détails.

Le Pixel 4 est un excellent appareil polyvalent – il a remporté le prix du Smartphone de l’année de Reader’s Choice de l’année dernière. Cependant, la batterie plus petite du Pixel 4 de base peut ne pas durer tout le monde tout au long d’une journée, surtout si vous utilisez des fonctionnalités telles que le déverrouillage du visage et l’écran toujours allumé. Mais bon, vous pouvez mettre ces 200 $ dans un boîtier de batterie.