Obtenez un thème dynamique PS4 Ghost Of Tsushima gratuit pour une durée limitée

Le prochain Ghost of Tsushima, exclusif à la PS4, est l’un des plus grands jeux à venir en 2020, et bien que nous ne puissions y jouer que plus tard cette année, vous pouvez saisir un thème dynamique PS4 gratuit pour le moment. Le développeur Sucker Punch a tweeté une série de codes spécifiques à une région qui vous accorderont le thème atmosphérique et magnifique qui peut être vu dans le tweet ci-dessous. Cependant, il vaut mieux agir rapidement, car les codes ne sont valables que jusqu’au 31 janvier.

Chaque code s’applique à une région spécifique, ce qui signifie que vous devrez utiliser la bonne pour votre lieu de résidence. Si vous souhaitez utiliser le code sur un PC ou un appareil mobile, il vous suffit de vous rendre sur le site Web du PlayStation Store, de cliquer sur l’avatar de votre compte, de sélectionner “Utiliser les codes”, puis de saisir votre code. Cependant, si vous souhaitez le faire sur une PS4, accédez au PlayStation Store et choisissez l’option Utiliser les codes dans la barre de navigation de gauche. Une fois cela fait, vous aurez un nouveau thème dynamique flambant neuf pour votre PS4.

Amériques: BEFB-AMNR-R4F6Europe / AU / NZ / Russie / Moyen-Orient / Afrique / Inde: 38BE-G6N8-L93AJapon: N4TK-59NH-2LH3Corée: EM56-NTNC-EHX8Reste de l’Asie: DHLN-HANF-F6LH

– Ghost of Tsushima 🎮 Été 2020 (@SuckerPunchProd) 23 décembre 2019

Ghost of Tsushima sort sur PS4 cet été. C’est le premier jeu de Sucker Punch Productions depuis Infamous: First Light, qui est sorti le 26 août 2014. Si vous souhaitez en savoir plus sur la prochaine exclusivité PS4, y compris un aperçu de son combat, de son histoire et de sa précision historique , alors nous avons tout ce que vous devez savoir sur Ghost of Tsushima.

