Obtenez une copie de Total War: Shogun 2 totalement gratuite

Alors que les enfants et certains parents descendent dans les rues de toute l’Espagne, nous sommes encore nombreux à devoir rester enfermés dans nos maisons. C’est pourquoi l’arrivée de nouveaux jeux gratuits comme Total War: Shogun 2, ce qui abaisse complètement son prix cette semaine.

Disponible à partir d’aujourd’hui, à partir de 19h00 (heure espagnole) et jusqu’à 18 h 59 le vendredi 1er mai, nous pouvons obtenir notre copie numérique gratuite de ce jeu. Pour cela, nous n’aurons qu’à accéder à Steam, soit via l’application de bureau, l’application mobile ou tout navigateur Web; accédez au fichier Total War: Shogun 2 et ajoutez ce titre à notre bibliothèque. Soulignez également que, bien que l’offre soit temporaire, une fois rachetée, nous continuerons d’avoir l’accès au jeu pour la vie.

Enfin, la société a annoncé qu’elle lancerait également une série de ventes dans le reste des titres de Total War, ainsi que tout le contenu et les DLC disponibles, dont nous pourrons bénéficier jusqu’à 18 h 59 le 4 mai.

Total War: Shogun 2

Situé au Japon au XVIe siècle, Total War: Shogun 2 est présenté avec un jeu de stratégie en temps réel (le bien connu RTS), dans lequel deux joueurs commanderont leurs armées, établiront des règlements et s’engageront dans la diplomatie dans le but d’unir les différents clans en guerre sous son règne.

Dans la lignée du reste de la saga, son gameplay mixe stratégie au tour par tour et batailles en temps réel, avec divers éléments de rôle, de politique et de traits de personnalité et de prise de décision qui influenceront la façon dont nous traitons nos généraux.

Total War: Shogun 2 Configuration minimale requise

Système opératif: Windows 7 // Mac OS X 10.9.5 // Steam OS + Ubuntu 16.04

Processeur: Intel Dual Core 2 GHz, Single Core 2,6 GHz ou équivalent AMD (avec SSE2)

La mémoire: 2 Go de RAM // 4 Go de RAM // 4 Go de RAM

Carte graphique: Tout graphique avec 256 Mo de VRAM compatible avec DirectX 9.0c et Shader Model 3 // Nvidia 600 series +, AMD 6000 series + ou Intel Iris Pro

Stockage: 22 Go // 32 Go // 26 Go d’espace disque libre

DirectX: 9.0c