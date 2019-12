Obtenez une Galaxy Tab S5e de 128 Go à boîte ouverte pour seulement 329,99 $ (100 $ de rabais) sur eBay

La Galaxy Tab S5e est la tablette de milieu de gamme actuelle de Samsung, située au-dessus des modèles économiques comme la Tab A, mais en dessous de la Tab S6 incroyablement chère. Maintenant, vous pouvez obtenir un modèle de 128 Go à boîte ouverte pour seulement 329,99 $ sur eBay, une économie de 100 $ par rapport à son achat neuf sur Amazon.

Cette tablette possède un processeur Snapdragon 670, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage interne (avec un emplacement pour carte microSD), un écran Super AMOLED 1600×2560 dans un rapport 16:10, une caméra arrière 13MP et une caméra frontale 8MP. Il est livré avec Android 9 Pie, et avec la rapidité avec laquelle les produits phares de Samsung ont reçu Android 10, je ne serais pas surpris si le système d'exploitation était mis à jour très bientôt.

Personnellement, je possède un Tab S5e depuis quelques mois, et même si je craignais que le processeur Snapdragon de milieu de gamme ne soit pas suffisant pour des performances décentes, la tablette est très rapide. L'écran AMOLED est meilleur que ce que vous trouverez dans à peu près toutes les autres tablettes Android (et la plupart des iPad), mais il semble que ce soit un panneau groupé – les gris à faible luminosité ne sont pas aussi uniformes que sur la plupart des téléphones phares. De plus, il n'y a pas de prise casque, ce qui est tout simplement stupide sur un appareil de cette taille.