Obtenez une Nintendo Switch Lite gratuite avec ces offres de téléphones Huawei et Samsung pas chères

En tant que deux des plus grandes et des meilleures marques de téléphones au monde, les offres de téléphones Huawei et Samsung semblent naturellement tentantes. Mais pourquoi ne pas les rendre encore plus tentants en lançant une Nintendo Switch Lite … complètement gratuite.

Ou du moins, c’est ce que vous pouvez faire avec Carphone Warehouse dès maintenant. Avec une gamme de téléphones de ces deux marques, Carphone ajoutera cette console gratuite.

Pour les fans de Samsung, cela signifie le Galaxy A70, A20e, A40 ou Samsung Galaxy A50. Pour ceux qui veulent Huawei, soit le Huawei P30 ou P30 Lite. Et avec des prix à partir de 23 £ par mois, obtenir cette console gratuite n’a pas à augmenter de manière excessive vos factures. Il y a une liste complète ci-dessous, et il convient de noter qu’il y a des appels et des SMS illimités sur chaque tarif.

Cependant, si vous n’êtes pas vraiment trop inquiet pour la partie console et que vous recherchez simplement les meilleurs prix, consultez notre guide des meilleures offres de téléphonie mobile pour trouver les meilleurs prix du marché sur tous les appareils susmentionnés.

Ces offres gratuites Nintendo Switch Lite dans leur intégralité:

Pourquoi acheter une offre téléphonique de Carphone Warehouse?

Tout le monde connaît le nom «Carphone Warehouse», mais qu’est-ce qui fait que le détaillant se démarque vraiment?

Fournissant des fonctionnalités de “ texte pour changer ” – vous permettant de changer facilement votre numéro lorsque vous changez de contrat – ainsi que des échanges téléphoniques pour économiser de l’argent avec votre ancien combiné, Carphone s’efforce de rendre votre achat aussi simple que possible.

Combinez cela avec la garantie de livraison le lendemain de Carphone et cliquez et récupérez les options de 850 magasins et le détaillant de grande rue ressemble à une option solide – découvrez ses derniers prix et offres avec notre guide des offres Carphone Warehouse.