Obtenez une perceuse sans fil avec 2 piles pour seulement 42 $, aujourd’hui seulement – .

Si vous utilisez toujours une vieille perceuse à fil qui doit être branchée, il est temps d’entrer dans le 21e siècle. Et si vous utilisez un ancien modèle de perceuse sans fil à buste, c’est le jour idéal pour mettre à niveau. Amazon offre une offre exceptionnelle sur le pilote de perceuse électrique sans fil Meterk 20V bien évalué avec deux batteries et une station de base de charge. Ce bundle se vend normalement à 70 $, mais le code promo SUVZAMD7 réduit ce prix à seulement 41,99 $!

Voici le scoop de la page produit:

☞21 + 1 Position Clutch: 21 fichiers de sortie de couple différents et 1 fonction de perceuse électrique. Couple maximal de 35 Nm, transmission à 2 vitesses (0 ~ 400 et 0 ~ 1500 tr / min), mandrin 1/2 “max offre un ajustement flexible du couple et de la taille aux trous de forage et aux vis d’entraînement sur différents matériaux (bois, métal, plastique et plus) .

☞2 VITESSE DE VITESSE: Transmission à 2 vitesses (0 ~ 400 & 0 ~ 1500 tr / min) avec bouton marche avant / arrière offre plus de sélection de puissance de torsion et de forage pour divers matériaux, bois, métal et plus encore. Le pointeur est marqué pour une reconnaissance plus facile.

☞2 BATTERIES ET 1 CHARGEUR RAPIDE: 2pcs 1.5Ah Batteries interchangeables au lithium-ion avec 3 indicateurs de capacité, 1 heure de charge rapide pendant une longue période d’utilisation. Des batteries supérieures de fabricants de premier ordre garantissent une longue durée de vie.

☞CONCEPTION DÉCENTE: Le pilote de perceuse de haute qualité facilite le travail. Indicateur LED réfléchi activé par déclencheur pour un environnement de travail sombre; puce de ceinture pour un transport pratique; poignée douce pour une utilisation confortable. La conception ergonomique globale offre un confort d’utilisation maximal et moins de vibrations.

☞ CONTENU DE L’EMBALLAGE: 1 * Pilote de perceuse électrique sans fil Meterk (20V), 2 * Batteries au lithium rechargeables, 1 * Chargeur rapide, 1 * 24 * Mois carte de promesse de qualité.

