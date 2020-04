obtenez une transcription de toutes vos réunions avec cette application

Si vous utilisez Zoom pour passer des appels vidéo mais que vous souhaitez une transcription détaillée Qu’il s’agisse d’annotations, de méditation sur ce qui a été discuté ou simplement de référence pour l’avenir, l’outil Otter.ai peut être d’une grande aide.

La société basée en Californie a développé une fonctionnalité appelée Live Video Meeting Notes qui permet aux participants d’un appel vidéo Zoom d’obtenir une transcription sécurisée, interactive et en temps réel de ce qui est discuté pendant la réunion. Sur celui-ci, en outre, les utilisateurs peuvent mettre en évidence, commenter et même ajouter des photos, également en temps réel. Le résultat est donc une histoire riche et détaillée de tout ce qui s’est passé pendant la réunion.

Cette fonctionnalité est très utile, par exemple, pour ceux les étudiants qui pendant ces jours de confinement et de distanciation sociale reçoivent des cours via Zoom. Avec Live Video Meeting Notes, les enseignants et les étudiants peuvent obtenir un enregistrement détaillé de ce qui a été exposé pendant la session, prendre des notes supplémentaires sur les commentaires de l’enseignant et, plus tard, les revoir si nécessaire.

Pour utiliser la transcription en temps réel, Otter.ai explique que l’hôte de la réunion nécessite un abonnement à Otter pour les équipes. Pour obtenir une transcription après la fin de la réunion, cependant, un tel abonnement n’est pas requis.

En tout cas, Otter.ai offre actuellement deux mois gratuits de son abonnement Otter pour les équipes en utilisant le code OTTER_RELIEF dans le processus d’enregistrement, de sorte que les personnes qui ont été forcées de travailler à distance ou d’étudier à distance en raison du coronavirus, pourront profiter des vertus de cet outil.

Le zoom est devenu l’un des outils les plus populaires au cours de ces mois confinement dans lequel de nombreuses entreprises se sont tournées vers le travail à distance. Selon Eric S. Yuan, PDG de Zoom, le nombre d’utilisateurs actifs est passé de 10 millions en décembre à 300 millions en avril, dépassant même les plates-formes établies comme Skype ou Google Meet (anciennement Google Hangouts).

Otter.ai, d’autre part, est une entreprise américaine dont le produit principal permet de transcrire les conversations d’une manière plus simple, plus efficace et même en temps réel. Pour ce faire, il utilise des algorithmes basés sur l’intelligence artificielle qui, comme ils l’expliquent sur leur site Web, apprennent et évoluent constamment.

