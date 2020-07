Obtenez Watch Dogs 2 gratuitement, nous vous expliquons comment

Ubisoft a confirmé qu’il offrira Watch Dogs 2 gratuitement à tous ceux qui remplissent une condition très simple: voir l’événement Ubisoft Forward, prévu pour le 12 juillet, via le site officiel de la société inscrite à notre compte Uplay. Oui, c’est aussi simple, à tel point que vous n’aurez même pas à faire attention à l’événement si vous ne le souhaitez pas ou si vous n’êtes pas intéressé, car il vous suffira de vous connecter pendant un court laps de temps. Non, il n’est pas essentiel que vous le voyiez complètement.

Donc, pour obtenir Watch Dogs 2 gratuitement nous avons juste besoin d’un compte Uplay et voyons une partie de l’événement Ubisoft Forward, qui, comme nous l’avons indiqué, aura lieu le 12 juillet. En ce qui concerne l’heure de la célébration, nous savons qu’il y aura une sorte de prévisualisation à partir de 20h00, mais le noyau central de l’événement ne commencera pas vraiment avant 21h00. Pour répondre aux exigences définies par Ubisoft et prendre Watch Dogs 2 gratuitement, nous n’aurions qu’à entrer à partir de 21h00 enregistré sur notre compte Uplay, sans plus.

Annonces :

Si vous n’avez pas de compte Uplay, ne vous inquiétez pas, vous pouvez le créer sans effort en quelques minutes et l’utiliser pour obtenir Watch Dogs 2 gratuitement. Aucune condition d’ancienneté ne doit être remplie, comme vous le savez, profitez-en lorsque vous avez une minute et créez un compte si vous n’en avez pas déjà un.

Eh bien, nous savons déjà comment recevoir gratuitement Watch Dogs 2 sur notre compte Uplay, Mais de quoi avons-nous besoin pour déplacer le jeu sur PC? C’est une bonne question, et nous allons y répondre en détail en voyant vos besoins. Gardez à l’esprit que, bien qu’il s’agisse d’un jeu qui a été mis sur le marché en 2016, il est assez exigeant et nécessite une configuration assez puissante. Il est également assez mal optimisé, bien qu’il offre une proposition intéressante et de nombreuses heures de plaisir.

Exigences minimales

Windows 7 64 bits.

Processeur Intel Core i5 2400S 2,5 GHz ou AMD FX 6120 3,5 GHz.

6 Go de RAM.

Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 660 ou AMD Radeon HD 7870 de 2 Go.

50 Go de disque dur.

Il y a une erreur majeure dans les équivalences, car la Radeon HD 7870 est plus puissante que la GTX 660. L’équivalence correcte avec ce dernier serait une Radeon HD 7850.

Exigences recommandées

Windows 7 64 bits.

Processeur Intel Core i5 3470 à 3,2 GHz ou AMD FX 8120 à 3,9 GHz.

8 Go de RAM.

Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 780/970/1060 ou AMD Radeon R9 290 de 4 Go.

50 Go de disque dur.

Dans ce cas, nous avons deux erreurs dans les équivalences. Le premier est au niveau du CPU, car le Core i5 3470 a, comme équivalent le plus proche, le FX 8350.

Nous avons également rencontré une erreur majeure dans les équivalences graphiques, car la GTX 780 est inférieure à la GTX 970, et fonctionne également moins que le GTX 1060. Dans ce cas, la liste correcte des exigences serait GTX 970-GTX 1060 3 Go ou Radeon RX 290-RX 470.