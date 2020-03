Obtenir un remplacement d’iPhone peut prendre plus de temps en raison du coronavirus – .

Bien qu’il reste à voir si le coronavirus a finalement beaucoup d’impact sur le moment où l’iPhone 12 d’Apple arrive sur les tablettes des magasins, l’épidémie affecte déjà la disponibilité du remplacement de l’iPhone. Selon un nouveau rapport de Bloomberg, Apple a commencé à informer les magasins de détail que «les iPhones de remplacement pour les appareils lourdement endommagés seront en rupture de stock pendant aussi longtemps que deux à quatre semaines».

Sur une note connexe, certains employés des magasins ont déjà commencé à remarquer que certaines pièces de rechange – telles que les écrans et les modules de caméra – étaient également rares.

Tim Cook, quant à lui, a récemment déclaré lors d’une réunion des actionnaires d’Apple que le coronavirus est une «situation assez dynamique» et qu’il pourrait s’avérer un défi pour l’entreprise. Cela dit, Cook a souligné il y a quelques jours qu’Apple avait récemment rouvert la plupart de ses magasins en Chine et qu’un bon nombre de magasins pourraient bientôt reprendre leurs heures normales de travail.

Bien sûr, le plus grand défi d’Apple dans le sillage du coronavirus est centré sur ses partenaires de fabrication, dont beaucoup ne fonctionnent pas à pleine capacité.

À ce stade, Cook a déclaré lors d’une récente interview:

Lorsque vous regardez les pièces fabriquées en Chine, nous avons rouvert des usines. Les usines ont donc pu gérer les conditions de réouverture. Ils rouvrent. Ils sont également en rampe.

Et donc je pense à cela comme une sorte de troisième phase de retour à la normale. Et nous sommes dans la phase trois du – du mode rampe.

Et je – les choses se passent à peu près comme si nous pensions qu’elles iraient là-bas pour ramener les choses. Et donc ça va – ça va prendre un certain temps, mais en gros je pense que c’est une condition temporaire, pas – pas un genre de chose à long terme. Vous savez, Apple est fondamentalement solide, et c’est – c’est ainsi que je le vois.

À l’avenir, il sera intéressant de voir si la WWDC se déroule comme prévu en juin étant donné que Google vient d’annuler sa conférence annuelle des développeurs d’E / S.

