Obtention des preuves génétiques humaines les plus anciennes à ce jour

En 1994, lors des fouilles menées par Juan Luis Arsuaga, José María Bermúdez de Castro et Eudald Carbonell, plus de 170 fossiles humains ont été découverts au niveau stratigraphique TD6 du site de La Gran Dolina. De ces restes, trois ans plus tard, la nouvelle espèce, la Homo antecessor.

«Nos résultats soutiennent l’idée que l’homos prédécesseur était un groupe frère de l’ensemble des hominidés qui composent les Néandertaliens, les humains modernes et les Denisoviens», explique Frido Welker.

Maintenant, l’analyse de l’une des molaires vieilles de 800 000 ans a ensuite mis en lumière l’un des points les plus intéressants de la généalogie humaine, atteignant un âge beaucoup plus élevé que celui qui avait été atteint jusqu’à présent par l’obtention d’ADN.

Cette découverte a été rendue possible grâce à une collaboration multidisciplinaire entre des scientifiques de l’Université de Copenhague (Danemark), du Centre national de recherche sur l’évolution humaine (CENIEH-ICTS), du Centre de régulation génomique (CRG), de l’Université Pompeu Fabra, le Centre conjoint UCM-ISCIII pour l’évolution et le comportement humains et l’Université Complutense, entre autres.

L’analyse des protéines anciennes, publiée dans la revue Nature, apporte la preuve d’une relation étroite entre Homo antecessor, Homo sapiens, Homo neanderthalensis et les Denisovans.

“Nos résultats soutiennent l’idée que l’homo antécesseur était un groupe frère du groupe des hominidés qui forment les Néandertaliens, les humains modernes et les Denisoviens, nous devons donc supposer que les arbres phylogénétiques que nous avons obtenus décrivent bien les relations de parenté entre ces groupes d’hominidés “, souligne-t-il. Frido Welker, chercheur au Globe Institute de l’Université de Copenhague et premier auteur de l’article.

Reconstruire l’arbre généalogique humain

En utilisant une technique appelée spectrométrie de masse, les chercheurs ont séquencé d’anciennes protéines d’émail dentaire, et ont pu déterminer la position de l’antécédent d’Homo dans l’arbre généalogique humain.

La nouvelle méthode, développée par des chercheurs de la Faculté des sciences médicales et de la santé de l’Université danoise, permet aux scientifiques de récupérer évidence moléculaire pour reconstituer avec précision l’évolution humaine à partir de périodes qui n’avaient pas encore été consultées.

Le plus ancien matériel génétique humain récupéré à ce jour dépasse à peine 400 000 ans

Les généalogies respectives des chimpanzés et des humains ont divergé il y a entre sept et neuf millions d’années. Depuis que cette information est disponible, les scientifiques se sont efforcés de mieux comprendre les relations évolutives entre les humains modernes et toutes les autres espèces de notre lignée, dont il ne reste que leurs fossiles.

“Une grande partie de ce que nous savons jusqu’à présent est basée sur les résultats d’une analyse d’ADN ancienne ou sur des observations de la forme et de la structure physique des fossiles. En raison de la dégradation chimique de l’ADN au fil du temps, le plus ancien matériel génétique humain récupéré à ce jour dépasse à peine 400 000 ans “, explique Enrico Cappellini, professeur agrégé au Globe Institute et chef du groupe de recherche.

“Maintenant, l’analyse des protéines anciennes avec la spectrométrie de masse, une approche connue sous le nom paléoprotéomique, nous permet de dépasser ces limites “, ajoute Cappellini.

Vestiges fossiles de l’homo prédécesseur. / José María Bermúdez de Castro

Théories de l’évolution humaine

Lorsque les fossiles d’H. Ancêtre ont été découverts en 1994 et l’espèce proposée en 1997, les premières observations ont permis de conclure que cet hominidé avait été le dernier ancêtre commun des Néandertaliens et des humains modernes, une conclusion basée sur la morphologie fossile.

“L’ancêtre de l’Homo pourrait être une espèce basale d’humanité émergente qui a donné naissance aux Néandertaliens, aux Denisoviens et aux humains modernes”, explique José María Bermúdez de Castro.

Pendant des années, la relation exacte entre l’homo antécesseur et d’autres groupes humains, tels que les sapiens et les Néandertaliens, a été vivement débattue parmi les experts. “Les chercheurs d’Atapuerca ont ouvert un énorme débat scientifique sur le rôle de l’homo antécesseur et maintenant nous l’avons fermé d’où il n’était pas possible de rêver à cette époque, de la paléoprotéomique. Nous espérons que la même technique clôturera de nombreux débats à l’avenir », ajoute-t-il Carles Lalueza-Fox, chercheur principal de l’Institut de biologie évolutive (IBE-UPF) et co-auteur de l’article.

Bien que l’hypothèse selon laquelle l’homo prédécesseur en tant qu’ancêtre commun des Néandertaliens et des humains modernes soit très difficile à intégrer dans le scénario évolutif du genre Homo, les nouvelles découvertes de TD6 et des études ultérieures ont révélé plusieurs personnages partagés entre les Néandertaliens et l’espèce humaine trouvée à Atapuerca.

De plus, des études supplémentaires ont confirmé que les traits du visage de l’homo antecessor sont très similaires à ceux de l’Homo sapiens et très différents de ceux des Néandertaliens et de leurs ancêtres les plus récents.

“Je suis heureux que l’étude sur les protéines apporte des preuves de la relation possible entre l’homo antécesseur, l’ancêtre commun des Néandertaliens, les humains modernes et les Denisoviens. Les caractéristiques partagées par les espèces TD6 avec ces hominidés sont apparues clairement beaucoup plus tôt que prévu. Par conséquent, ce pourrait être une espèce basale d’humanité émergente qui a donné naissance aux Néandertaliens, aux Denisoviens et aux humains modernes “, déclare-t-il. José María Bermúdez de Castro, du CENIEH et co-auteur de l’ouvrage.

L’étude de l’évolution humaine par la paléoprotéomique se poursuivra dans les années à venir à travers le projet Palaeoproteomics to Unleash Studies on Human History (PUSHH), récemment lancé, financé par l’Union européenne et auquel de nombreux co-auteurs de l’article appartiennent. “J’espère vraiment voir ce que la paléoprotéomique révélera à l’avenir”, a déclaré Cappellini.

Dans ce sens Maria Martinon, directeur du CENIEH et co-auteur de la recherche conclut: «C’est passionnant d’être des pionniers dans l’application d’un domaine aussi innovant que celui de la paléoprotéomique aux archives fossiles humaines. Les années à venir seront pleines de surprises scientifiques. “

