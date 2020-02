OceanGate se prépare pour des voyages sous-marins à Hudson Canyon en août – .

OceanGate, basée à Everett, dans le Washington, recrute des explorateurs citoyens pour une série de plongées submersibles en haute mer dans le Hudson Canyon, un canal au large de la côte de New York que la société appelle «le Grand Canyon de l’océan».

Quatre plongées d’une journée sont prévues au cours du mois d’août, a annoncé aujourd’hui OceanGate. Chaque plongée dans le submersible Cyclops 1 de la société embarquera un pilote, un chercheur – et un trio de spécialistes de mission qui paieront un tarif de groupe de 75 000 $ pour participer. (C’est 25 000 $ par personne.)

Les plongées seront l’occasion de rechercher des épaves et des espèces encore inconnues. “Hudson Canyon est l’une des zones sous-marines les moins explorées, et pourtant la vie marine y prospère”, a déclaré le PDG d’OceanGate Stockton Rush dans un communiqué de presse.

Plus d’informations sur les expéditions et les dispositions de voyage peuvent être trouvées sur le site Web OceanGate Expeditions. OceanGate propose également des expéditions à Possession Sound, près d’Everett, et il se prépare pour des plongées vers le site du naufrage du Titanic dans l’Atlantique Nord l’année prochaine.