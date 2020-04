OctoML, une start-up de machine learning de Seattle, lève 15 millions de dollars auprès d’Amplify et de Madrona – .

PDG d’OctoML, Luis Ceze. (Photo Madrona)

OctoML charge son logiciel de déploiement d’apprentissage automatique et a annoncé vendredi un investissement de 15 millions de dollars pour soutenir la croissance.

La startup de Seattle est sortie de l’Université de Washington en juillet dernier, lorsqu’elle a levé un tour de table de 3,9 millions de dollars. Fondée par un groupe d’experts en informatique, l’entreprise vise à aider les entreprises à déployer des modèles d’apprentissage automatique sur diverses configurations matérielles.

OctoML est dirigé par les créateurs d’Apache TVM, une «pile de compilateurs d’apprentissage profond» open source qui a commencé comme projet de recherche à la Paul G. Allen School of Computer Science & Engineering de l’UW il y a quelques années. Il a attiré une communauté d’utilisateurs florissante, y compris des géants de la technologie tels qu’Amazon et Facebook, qui souhaitent optimiser et automatiser leurs modèles d’apprentissage en profondeur pour le déploiement IoT / edge ou cloud sur un nombre croissant de plateformes telles que les téléphones, les voitures, les appareils de santé et autres cas d’utilisation.

L’idée est de réduire le coût et le temps qu’il faut aux entreprises pour développer et déployer des logiciels d’apprentissage en profondeur pour du matériel spécifique. OctoML a récemment commencé à faire la démonstration de «l’Octomizer», sa première offre logicielle en tant que service basée sur TVM «qui permet à quiconque de transformer ses modèles ML en packages hautement optimisés pour un déploiement en périphérie et dans le cloud», a écrit le PDG Luis Ceze dans un article de blog.

“La sauce” secrète “de notre technologie est d’utiliser le ML pour optimiser le ML, en réduisant le temps d’optimisation et de réglage par ordre de grandeur”, a déclaré Ceze.

Ceze, professeur d’informatique à l’UW et récent . Geek de la semaine, a déclaré que l’argent frais aidera OctoML à continuer à embaucher pendant un ralentissement économique qui oblige d’autres startups technologiques à réduire leurs effectifs. L’entreprise a déjà triplé ses effectifs depuis juillet et emploie 20 personnes.

“C’est un moment difficile pour être positif sur l’avenir, mais nous voyons de très bonnes choses à venir”, a déclaré Ceze. «L’apprentissage automatique et l’intelligence artificielle seront des éléments clés de presque toutes les applications logicielles et doivent être faciles, efficaces et portables. C’est ce que nous rendons possible avec OctoML. »

Amplify Partners a dirigé la série A, qui comprenait la participation de Madrona Venture Group.

“L’équipe OctoML est inégalée dans son expérience dans la communauté open source TVM et sa compréhension de la façon dont ML aidera les constructeurs de modèles et les utilisateurs de modèles à embrasser l’ère des applications intelligentes”, a déclaré Matt McIlwain, directeur général de Madrona, dans un communiqué.

Ceze a précédemment lancé Corensic, une start-up de débogage acquise par F5 Networks en 2012. Il est également associé en capital-risque chez Madrona. Ses quatre co-fondateurs sont:

Tianqi Chen, qui a obtenu son doctorat. l’année dernière de l’école Allen et est CTO.

Jason Knight, un ancien ingénieur principal et leader de l’IA chez Intel qui a obtenu un doctorat. en génie électrique chez Texas A&M.

Thierry Moreau, qui a obtenu son doctorat. en 2018 de l’école Allen et a enseigné une classe d’apprentissage automatique de niveau supérieur avec Ceze.

Jared Roesch, actuellement doctorant. étudiant à l’école Allen qui a travaillé à Zentopy, Invoca et Mozilla Research.

La société est conseillée par Arvind Krishnamurthy, professeur d’informatique à l’UW depuis 2005; Zachary Tatlock, professeur adjoint d’informatique à l’UW depuis 2013; et Carlos Guestrin, le professeur Amazon de Machine Learning à l’UW qui a vendu la startup Turi de Seattle d’apprentissage automatique à Apple en 2016. Guestrin est actuellement le directeur principal d’Apple de l’apprentissage automatique et de l’IA.

OctoML est la dernière startup en apprentissage automatique / intelligence artificielle à sortir de la région de Seattle. Xnor.ai, une spin-off de l’Institut Allen pour l’intelligence artificielle, avait travaillé avec des partenaires sur des appareils de surveillance de l’IA à faible coût et à faible puissance avant son acquisition à succès auprès d’Apple en janvier dernier.