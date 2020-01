Oculus Go est le meilleur casque VR, et il ne coûte plus que 149 $ – .

Il existe de nombreux casques VR différents ces jours-ci, mais le casque de réalité virtuelle autonome Oculus Go fait partie des meilleures options depuis son lancement. Maintenant, grâce à une baisse de prix, c’est à peu près le seul casque VR avec lequel vous devriez vous soucier. Le modèle 32 Go est maintenant disponible pour seulement 149 $, tandis que la version 64 Go coûte maintenant 199 $. L’Oculus Go est le modèle qui fonctionne n’importe où sans être attaché à un ordinateur, ce qui, selon de nombreuses personnes, était le plus gros inconvénient de l’Oculus Rift.

Voici les principaux détails de la page du produit:

Visionnement personnel: le plus petit et le plus grand écran. Une optique cristalline et des graphismes 3D à la pointe de la technologie donnent à votre casque un aspect plus personnel

Affichage avec des amis: regardez avec des amis. Retrouvez-vous en VR avec des amis et des fans du monde entier pour regarder des sports en direct, des concerts ou tout simplement votre émission de télévision préférée

Portable et facile à utiliser: prêt quand vous l’êtes. Découvrez la réalité virtuelle portable tout-en-un. Cela signifie pas de PC, téléphone, fils ou tracas

Contrôleur: contrôle sans effort. Qu’il s’agisse de naviguer vers vos émissions préférées ou vers un pays lointain, le contrôleur intuitif vous permet d’y arriver en un clin d’œil

Audio intégré: entouré de son. Les pilotes audio spatiaux sont intégrés directement dans le casque, offrant un son immersif spectaculaire sans avoir besoin d’écouteurs volumineux ou emmêlés. Oculus Go dispose également d’une prise audio 3,5 mm

