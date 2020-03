OfferUp lève 120 millions de dollars et fera l’acquisition de son rival Letgo; OLX Group détiendra 40% de l’entité combinée – .

PDG d’OffreUp Nick Huzar. (Photo OfferUp)

C’est un grand jour pour OfferUp.

La startup du marché mobile basée à Bellevue, dans le Washington, a annoncé aujourd’hui un cycle de financement de 120 millions de dollars et un accord pour acquérir Letgo, une application de commerce rivale qui permet également aux gens d’acheter et de vendre des biens d’occasion.

OLX Group, l’activité de petites annonces en ligne de Prosus, a dirigé le cycle d’investissement; l’entreprise basée aux Pays-Bas était déjà un investisseur majoritaire de Letgo. Il détiendra 40% de la nouvelle entité combinée une fois l’accord approuvé par les autorités de réglementation.

Les investisseurs existants d’OffreUp Andreessen Horowitz et Warburg Pincus ont également participé à la ronde d’investissement, ce qui porte le financement total à ce jour à OfferUp à 380 millions de dollars.

La société a refusé de divulguer son évaluation; il était évalué à 1,4 milliard de dollars après son dernier cycle de financement en août 2018, selon PitchBook.

«Ma vision pour OfferUp a toujours été de bâtir une entreprise qui aide les gens à se connecter et à prospérer», a déclaré le PDG d’OffreUp Nick Huzar dans un article de blog. «Réunir les forces et les ressources de OfferUp et de letgo est une opportunité incroyable qui nous aidera à atteindre notre objectif de créer le marché le plus grand, le plus simple et le plus fiable pour les acheteurs et les vendeurs locaux.»

OfferUp et Letgo prévoient de fusionner leurs places de marché avec une clientèle américaine combinée de plus de 20 millions d’utilisateurs actifs par mois. OfferUp exploitera les activités combinées; Huzar continuera comme PDG et président.

Les activités de Letgo en dehors de l’Amérique du Nord seront détenues et exploitées séparément au sein du groupe OLX. Letgo avait levé 975 millions de dollars après avoir tourné en 500 millions de dollars en 2018. La startup de 5 ans est basée à New York et emploie plus de 300 personnes, selon LinkedIn.

«Letgo et OfferUp ont toujours partagé la même vision de base de la taille de l’économie américaine de seconde main – exploiter l’innovation technologique pour avoir un impact extrêmement positif sur les portefeuilles des consommateurs et sur l’environnement», a déclaré le co-fondateur de Letgo, Alec Oxenford, dans un communiqué. déclaration. «Rassembler nos applications nous rapproche beaucoup plus de cette vision.»

OfferUp, fondée en 2011 et classée n ° 14 sur le . 200, compte 280 employés à Bellevue et à Miami. Huzar, un ancien PDG de DealSpringer et chef de produit T-Mobile, a été inspiré pour lancer l’entreprise après avoir regardé tous les articles autour de sa maison après la naissance de sa fille.

OfferUp est en concurrence avec Craigslist, eBay, Facebook et d’autres applications du marché.

Dans son article de blog, Huzar a noté la crise du COVID-19.

“Je veux reconnaître que le monde est à l’envers en ce moment”, a déclaré Huzar. «Cette pandémie nous affecte tous, nos employés, nos partenaires et les membres de notre communauté et continuera de le faire pendant un certain temps. Depuis près de dix ans, OfferUp s’efforce de maintenir une communauté sûre, heureuse et saine – en personne et en ligne – pour les acheteurs, les vendeurs. Cette nouvelle nous aide à continuer à innover et à grandir, malgré ces temps difficiles, et à continuer de tenir cette promesse. »

OfferUp a déclaré que l’activité d’achat de produits que les gens utilisent à la maison a considérablement augmenté au milieu de l’épidémie de COVID-19. Il y a aussi plus d’acheteurs qui utilisent le transport maritime national.

Business Insider a rapporté la semaine dernière qu’OffupUp a supprimé le désinfectant pour les mains; papier toilette; masques de protection; et désinfecter les produits de sa plateforme la semaine dernière pour décourager les hausses de prix. Amazon fait également face au même problème; il a supprimé plus de 500 000 offres de son marché en raison de la hausse des prix basée sur les coronavirus.