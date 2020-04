Office 365 A1 et Onedrive 5 To gratuits pendant 6 mois

Office 365 Éducation et Onedrive 5 To, même avec Microsoft Team, gratuit pendant six mois sans même utiliser le courrier électronique d’un étudiant. Si vous travaillez à domicile ou si vous êtes étudiant et que vous devez l’utiliser, suivez les étapes suivantes. Microsoft fait sa part pour lutter contre le changement radical dans la vie des gens à cause de la pandémie de COVID-19.

Instructions pour obtenir gratuitement Office 365 Éducation pendant 6 mois

Accédez au site Web Office 365 Education: https://www.microsoft.com/es-es/education/products/office

Cliquez sur l’option «Plus d’informations sur comment acheter pour les écoles«.

Maintenant, cliquez sur le bouton central “Commencer gratuitement” et entrez les informations personnelles requises: nom, prénom, adresse e-mail, numéro de téléphone portable, nom de l’entreprise et nombre de personnes dans l’organisation. Dans cette dernière étape, il est important que vous mettiez +1000 personnes.

Créez ensuite un ID utilisateur avec l’extension onmicrosoft.com et cliquez sur Créer mon compte.

Enfin, vous devrez ajouter le code de vérification en deux étapes (OTA) qui sera envoyé à votre mobile et attendre la fin du processus d’initialisation. Enregistrez les informations de connexion de votre compte, telles que le nom d’utilisateur et le mot de passe, afin de pouvoir vous connecter à tout moment.

Avec cela, vous pouvez maintenant utiliser Office 365 A1 en ligne gratuitement pendant six mois, pour les étudiants et les enseignants. Cela comprend: Word, Excel, PowerPoint, OneNote. Dans le même temps, vous aurez accès à Microsoft Team, Onedrive avec 5 To de stockage et des outils supplémentaires pour la salle de classe. Vous pouvez créer des sous-comptes à partager avec vos amis ou créer des membres de groupe.

Une fois les six mois gratuits terminés, vous devez renouveler au prix établi pour continuer à l’utiliser. Si vous ne le renouvelez pas, les données seront supprimées à l’expiration.

6 mois ce n’est pas si long, mais c’est mieux que rien, tu ne crois pas?

