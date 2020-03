officialiser le nouveau modèle PDF

À partir d’aujourd’hui, il n’est plus possible de quitter votre domicile sans motif valable, sauf si vous avez les nouveau modèle d’autocertification formulé par le ministère de l’Intérieur. L’auto-déclaration initialement demandée après les fortes restrictions anti-épidémiques du Coronavirus a été remplacée par un formulaire similaire mais plus complet. A confirmé, par conséquent, la nécessité de ne se déplacer que pour les cas fondamentaux et urgents déjà prévus précédemment par le décret du 11 mars, dans la tentative constante de stopper les infections. Dans le même temps, les contrôles des autorités compétentes sont également renforcés et auront pour mission de vérifier la véracité des auto-certifications.

Ce qui est différent dans le nouveau modèle d’auto-certification.

La nouveauté absolue du nouveau modèle d’autocertification est liée au fait que ceux qui le remplissent doivent dire qu’ils ne sont pas soumis à la quarantaine. Dans ce cas, dans lequel vous êtes contraint à l’isolement parce que vous avez été testé positif pour l’écouvillon Covid 19 ou comme probablement infecté par des personnes malades, il y a en fait une obligation de ne pas quitter votre domicile pour une raison quelconque. En outre, les autorités chargées de l’application des lois contresigneront le formulaire si la détention est effectuée et vérifieront que toutes les informations sont véridiques. Pour le reste, la nouvelle auto-certification reprend les anciens points de la précédente confirmant la interdiction de quitter le domicile sauf pour des raisons de travail, de santé ou de nécessité avérée. Rappelons que pour ceux qui enfreignent la nouvelle réglementation sur les voyages, il y a une amende de 206 euros et une arrestation pouvant aller jusqu’à trois mois. En cas de délit coupable contre la santé publique, la peine est de six mois à douze ans. Un moyen de dissuasion qui, avec le réel danger de contagion favorisé précisément par les voyages, devrait constituer une raison plus que valable de rester chez lui.