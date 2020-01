Officiel! Ces nouveaux téléphones Samsung arriveront au Mexique

La firme a confirmé que 4 de ses nouvelles sorties seront très prochainement dans notre pays.

Samsung a officiellement présenté les nouveaux Galaxy S10 lite et Note 10 lite, deux équipements haut de gamme très intéressants avec lesquels la firme cherche à rivaliser dans le nouveau secteur économique haut de gamme.

D’autre part, il y a quelques semaines, la société a fait exactement la même chose avec le nouveau milieu de gamme connu sous le nom de Galaxy A71 et A51, et bien que sa disponibilité soit un mystère, nous pouvons aujourd’hui confirmer que les 4 modèles mentionnés ci-dessus arriveront très bientôt dans notre pays.

Samsung parie fortement sur le Mexique

Le Mexique est l’un des marchés les plus solides pour Samsung, la firme est la marque qui vend le plus d’appareils dans notre pays et lance toujours ses nouveaux équipements presque à égalité avec les États-Unis.

Les habitants de Samsung Mexique ont confirmé que les 4 téléphones arriveront entre janvier et février sur le marché mexicain, nous ne savons toujours pas exactement à quelles dates, mais ce sera très bientôt.

En ce qui concerne son prix, il n’y a pas de détails spécifiques, car ils seront partagés jusqu’à la date exacte de disponibilité, bien que le prix des A71 et A 51 puisse être compris entre 7 et 10 mille pesos, tandis que celui des S10 lite et Note 10 lite pourrait atteindre 13 0 15 mille pesos.

Nous partagerons avec vous plus d’informations lorsque nous aurons officiellement ces informations.

