offre à 5,99 € avec 70 Go en 4G Basic et tout illimité

ho Mobile est l’opérateur virtuel créé par Vodafone et utilisé pour la présentation de tarifs low cost riches en trafic de données. Actuellement, le gestionnaire dirige ses promotions vers des groupes de clients sélectionnés sur la base de l’opérateur à partir duquel ils transfèrent le numéro, qui peut activer l’une des trois options i Mobile: leoffre j’ai 5,99 €, leoffre j’ai 8,99 € et leoffre j’ai 12,99 €. La promotion à partir de 5,99 euros par mois est évidemment la plus pratique, mais aussi la plus riche compte tenu de la quantité de Giga de trafic de données attendue mensuellement. Voici qui peut l’activer et comment l’obtenir.

Passez à ho Mobile: qui peut activer l’offre J’ai 5,99 €!

L ‘offre i Mobile 5,99 € il ne peut être activé que par les clients qui procèdent au transfert du numéro depuis: Iliad, Fastweb, CoopVoce et d’autres opérateurs virtuels. Les clients qui passent à ho Mobile en abandonnant l’un des opérateurs suivants ont la possibilité d’activer le tarif le moins cher et de recevoir:

Minutes illimitées vers tous les numéros

SMS illimités vers tous les numéros

70 Go de trafic de données en 4G Basic

Tarif mobile: comment l’activer!

L ‘activation de l’offre I. 5,99 € peuvent avoir lieu en se rendant dans l’un des points de vente du manager ou via le site officiel de l’opérateur. Les nouveaux clients qui décident d’utiliser le site de l’opérateur peuvent demander la nouvelle carte SIM et l’obtenir avec la livraison gratuite par service de messagerie; mais ils peuvent également choisir de demander la collecte auprès de l’un des différents marchands de journaux affiliés. Le coût à encourir dans tous les cas n’est que de 6,99 € et comprend la nouvelle carte SIM et le renouvellement du premier tarif.