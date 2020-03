offre à faible coût avec 70 Go uniquement pour les clients Iliad et MVNO

Le bas prix I Mobile également ce mois-ci maintient la liste des prix pour les nouveaux clients inchangés, parmi lesquels les meilleurs sont ceux qui effectuent la portabilité des numéros d’Iliad, Fastweb, CoopVoce et d’autres opérateurs virtuels. Les clients en question peuvent procéder à l’achat d’une nouvelle SIM i Ho Mobile en se rendant dans l’un des magasins du manager ou en se connectant sur le site officiel puis en activant leoffre que j’ai. 5,99 €, qui vous permet de recevoir:

Minutes illimitées vers tous les numéros

SMS illimités vers tous les numéros

70 Go de trafic de données en 4G Basic

La promotion du Vodafone low cost dédié aux clients Iliad et MVNO vous permet de recevoir un contenu exceptionnel et comprend également les services suivants dans le prix:

service d’appel en attente

service de renvoi d’appel

parcourir les hotspots

le message texte que j’ai. nommé

le numéro 42121 pour le crédit restant

Il est également possible d’obtenir gratuitementapplication officielle i Mobile et l’utiliser pour transférer le numéro du fournisseur précédent après l’achat de la nouvelle carte SIM; surveiller l’état de la consommation et de la promotion; demander l’éventuel renouvellement anticipé du tarif, en cas d’épuisement du Giga mensuel et recharger la SIM.

Les coûts attendus pour les clients Iliad et MVNO sont vraiment négligeables. Le coût d’activation ne s’élève qu’à 6,99 euros, au lieu de cela le coût attendu du renouvellement du tarif n’est que de 5,99 euros par mois. Ils ne sont pas attendus frais supplémentaires ou dépenses imprévues.