offre à prix réduit pour seulement 9,99 euros par mois

L ‘Offre WindTre Young Edu actuellement adressé par le gestionnaire aux clients de moins de 30 ans est actualisé à un prix extraordinaire pour les trois premiers mois. Les clients intéressés par l’activation du tarif peuvent acheter la nouvelle carte SIM et décider de poursuivre ou non le transfert du numéro de l’opérateur téléphonique précédent. L’achat et l’activation contextuelle de la promotion peuvent avoir lieu directement en ligne, via le site officiel de WindTre.

Passez à WindTre avec l’offre Young EDU pour seulement 9,99 € par mois, pendant les trois premiers mois!

L’opérateur WindTre consacre exclusivement son offre Young Edu aux clients de moins de 30 ans, qui peut recevoir mensuellement: minutes illimitées vers tous les numéros; SMS illimités vers tous les numéros et 80 Go de trafic de données à vitesse maximale.

La promotion comprend un dépense mensuelle de 9,99 euros, pour les trois premiers mois. À partir du quatrième renouvellement, les clients devront supporter une dépense de 11,99 euros par mois. Le coût de renouvellement, ainsi que tous les frais supplémentaires, doivent nécessairement être payés en utilisant méthodes de paiement fourni par l’opérateur, donc: par carte de crédit, compte courant ou carte de compte.

L’activation peut être effectuée d’ici le 3 avril 2020, sauf prolongation de la part de l’opérateur, qui réduit le coût d’activation à 6,99 euros, au lieu de 49,99 euros. Cependant, les clients qui achètent la carte SIM devront respecter une obligation contractuelle de 24 mois. En cas de retrait anticipé, l’opérateur procède à la prise en charge des 43,00 euros initialement escomptés à l’activation. Donc. les clients seront obligés de payer les frais en 24 versements de 1,80 euros par mois.