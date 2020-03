offre avec 50 Go pour seulement 11,99 euros pour certains nouveaux clients

Certains nouveaux clients de l’opérateur éolien ont la possibilité d’acheter une offre en ligne avec 50 Go de trafic de données en 4,5 G pour seulement 11,99 euros par mois. Le tarif Switch to Wind est appelé All Inclusive Online Edition et est destiné uniquement aux clients qui achètent la nouvelle carte SIM en demandant leactivation d’un nouveau numéro.

la nouveaux clients Wind qui activent l’offre All Inclusive Online Edition peuvent recevoir chaque mois: minutes illimitées pour tous les numéros, 100 SMS pour tous les numéros et 50 Go de trafic de données en 4.5G.

Switch to Wind: offre tout compris en ligne pour les nouveaux clients!

Le coût prévu du renouvellement de la promotion est de de seulement 11,99 euros par mois et ne peut être payé que par crédit. Les clients doivent donc effectuer une recharge mensuelle à partir du montant égal à celui prévu pour le renouvellement.

Le tarif inclus dans le prix plusieurs services importants, notamment: le SMS MyWind et le service de navigation par hotspot; Le service de réponse et l’application officielle My Wind sont également disponibles. Ce dernier peut être utilisé pour bénéficier de diverses fonctions, par exemple: surveiller l’état du tarif et de la consommation effectuée, activer les offres disponibles; rechargez votre carte SIM et utilisez l’opérateur numérique Windy.

L’activation n’inclut aucun type de dépense. Il est nécessaire de payer le coût prévu pour la nouvelle carte SIM, qui sera envoyée par le gestionnaire par courrier sans encourir les frais d’expédition; et le premier renouvellement anticipé de la promotion, pour un total de 21,99 euros. Il est cependant essentiel de garder la nouvelle carte SIM active pendant au moins 24 mois.