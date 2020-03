offre avec 70 Go et tout illimité via ho Mobile

Vodafone offre à ses clients Iliad et MVNO une offre extraordinaire avec 70 Go via son opérateur virtuel i Mobile. Par conséquent, les clients en question qui procèdent au transfert du numéro, en achetant une nouvelle carte SIM I have Mobile, peuvent demander son activation et obtenir un contenu exceptionnel chaque mois sans subir de coûts excessifs et en profitant de la qualité extraordinaire de l’opérateur rouge.

Passez à ho Mobile: le Vodafone low cost propose une offre extraordinaire avec 70 Go pour seulement 5,99 euros!

L’opérateur virtuel de Vodafone, I have Mobile, permet d’activer son offre avec 70 Go uniquement aux clients qui font le transfert de numéro par Iliad ou par l’un des opérateurs virtuels sélectionnés, à l’exception de Kena Mobile et Daily Telecom. Les clients concernés qui procèdent à l’activation peuvent obtenir chaque mois:

Minutes illimitées vers tous les numéros

SMS illimités vers tous les numéros

70 Go de trafic de données en 4G Basic

Le coût attendu du renouvellement de la promotion cela ne coûte que 5,99 euros et doit être payé par crédit. L’activation, quant à elle, ne nécessite que 6,99 euros de dépenses et peut avoir lieu en ligne ou en se rendant dans l’un des points de vente du manager.

Les nouveaux clients ho Mobile peuvent bénéficier de divers services, par exemple: la mise en attente et le transfert d’appels, le service de navigation par hotspot et le sms ho. Il a appelé. De plus, ils disposent du numéro gratuit 42121 qui permet de connaître le crédit restant; et l’application officielle I have Mobile, qui vous permet de surveiller l’état du tarif. Ce dernier vous permet également de demander le renouvellement anticipé de la promotion si les concerts mensuels s’épuisent.