offre avec 80 Go pour moins de 10 € par mois

WindTre est le nouvel opérateur né de la combinaison des deux opérateurs Wind et 3 Italia. L’opérateur a présenté une liste d’offres exceptionnelle, à travers laquelle il vise à attirer l’attention des clients des différents managers rivaux et tente d’attirer les plus jeunes en proposant d’abondantes quantités de Giga de trafic de données. Par exemple, les clients âgés de 20 à 30 ans ont la possibilité d’activer l’offre WindTre Young Edu en version Easy Pay et même recevoir 80 Go de trafic de données par mois.

WindTre Young Edu Easy Pay: offre pour les clients de moins de 30 ans pour seulement 9,99 euros par mois pendant trois mois!

la Promotion WindTre Young Edu Easy Pay peut être activé en passant commande sur le site officiel du manager puis en se rendant dans l’un de ses nombreux points de vente. Les clients qui décident d’acheter la carte SIM et d’activer le tarif reçoivent chaque mois:

Minutes illimitées vers tous les numéros

SMS illimités vers tous les numéros

80 Go de trafic de données à vitesse maximale

WindTre vous permet de le recevoir en encourant un coût d’activation de 49,99 euros, réduit pour seulement 6,99 euros. Les nouveaux clients sont cependant obligés de respecter une caution contractuelle d’une durée de 24 mois, faute de quoi ils seront obligés de payer un montant considérable, égal aux 43,00 € initialement escomptés.

Toutefois, le coût à engager pour le renouvellement mensuel pour seulement 9,99 euros pour les trois premiers mois; les clients ultérieurs devront payer 11,99 euros. Nous vous rappelons que les dépenses prévues doivent être réglées par carte bancaire, carte bancaire ou compte courant.