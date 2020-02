Offre de remise en forme de février: économisez 131 $ sur un Fitbit Charge 3

Besoin d’un coup de pouce qui vous aidera à atteindre vos objectifs de santé et de remise en forme? Eh bien, vous avez de la chance – l’un des meilleurs trackers de fitness que vous pouvez acheter a maintenant été réduit de plus de 50%.

Le Charge 3 est spécialisé dans la révélation d’informations sur votre corps, telles que votre fréquence cardiaque et la quantité de calories que vous brûlez tout au long de la journée. Vous pouvez même suivre vos habitudes de sommeil et si vous êtes une femme, suivre votre cycle menstruel, enregistrer les symptômes et même estimer les fenêtres d’ovulation et de fertilité.

Plus de 15 exercices basés sur des objectifs avec reconnaissance automatique des exercices, respiration guidée personnalisée et bien plus sont programmés sur la montre de fitness. Il est également résistant à l’eau (jusqu’à 50 m) afin que vous puissiez suivre votre temps dans la piscine ou la douche.

Cette montre de fitness vous gardera connecté au monde extérieur avec un certain nombre de fonctionnalités pratiques, telles que la notification des messages et la possibilité de répondre aux appels téléphoniques et d’envoyer des réponses rapides (Android uniquement). Des applications supplémentaires, telles que le calendrier et la météo, sont à portée de main.

Mieux encore, en utilisant le Charge 3, vous en apprendrez plus sur vous-même et, espérons-le, les informations obtenues vous aideront à façonner vos entraînements pour être plus efficaces.

Sans aucun doute, beaucoup et un appareil qui peut vous aider à atteindre vos objectifs, vous pouvez acheter la montre de fitness Charge 3 dans la boutique Amazon de Fitbit pour seulement 96 $ AU – vous permettant d’économiser 131,95 $ AU. Cette remise s’applique à l’option de couleur noire, avec plus de couleurs disponibles pour une légère augmentation à 98 $ AU.

Fitbit Charge 3 | 96 $ AU (Prix public conseillé 229,95 $ AU; économisez 131,95 $ AU)

Amazon propose l’un des meilleurs trackers de fitness pour un prix d’aubaine de 96 $ AU. Ce portable pratique est résistant à l’eau (jusqu’à 50 m), peut suivre votre fréquence cardiaque, votre pas, vos habitudes de sommeil et bien plus encore. Obtenez des informations précieuses sur votre forme physique et votre santé avec le Fitbit Charge 3. Actuellement en vente en noir pour 96 $ sur Amazon. Si vous recherchez la variante bleu gris / or rose, le prix a augmenté d’une minute à 98 $ AU.