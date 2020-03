Offre de télévision 4K: ce téléviseur intelligent LG de 65 pouces bénéficie d’une réduction de prix massive de 350 $ chez Dell

Si vous êtes coincé à l’intérieur et que vous recherchez une offre TV 4K pour vous divertir, alors vous avez de la chance. Dell offre un rabais sur un certain nombre de téléviseurs de marque supérieure et ajoute une carte Dell eGift gratuite à votre achat.

Le meilleur contrat de télévision de Dell est le téléviseur intelligent Ultra HD 4K de 65 pouces de LG qui est en vente pour 649 $. C’est une remise de 350 $ et un prix fantastique pour un téléviseur grand écran riche en fonctionnalités.

La série LG UM7300PUA est dotée de la technologie AI ThinQ, qui permet à votre téléviseur de devenir un hub domestique intelligent. Le téléviseur LG fonctionne également avec l’Assistant Google et Amazon Alexa afin que vous puissiez utiliser votre voix pour régler le volume, parcourir les films, régler la chaîne, etc. Le téléviseur grand écran présente un design ultra-mince et élégant, donc monté ou sur une table, son design attrayant se fond dans n’importe quel décor de la maison.

Ce n’est pas seulement un prix fantastique pour un téléviseur grand écran riche en fonctionnalités, mais cette offre comprend également un Carte promo électronique Dell de 150 $ envoyé par e-mail dans les 20 jours suivant votre achat.

Téléviseur intelligent Ultra HD 4K de 65 po de la série UM7300PUA de LG: 999 $ 649 $ chez Dell

Économisez 350 $ sur le téléviseur Ultra HD de 65 pouces de LG qui offre des capacités intelligentes et la technologie AI ThinQ. Le téléviseur 4K comprend Dolby Vision HDR et Dolby Atmos pour une expérience d’image et de son supérieure. Vous recevrez également une carte Dell Promo eGift de 150 $ par e-mail dans les 20 jours suivant votre achat.

Voir l’offre

Achetez plus d’offres TV avec notre tour d’horizon des meilleures offres et ventes de télévision à bas prix qui se produisent maintenant.