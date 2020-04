Offre du mois: 50% de réduction sur le pack Mac Internet Security X9 d’Intego

Nous nous sommes associés à Intego pour l’offre du mois de . afin d’offrir une remise spéciale de 50% sur le populaire pack Mac Internet Security X9 de la société. Dans le pack, vous trouverez tous les outils de sécurité essentiels dont vous avez besoin pour protéger votre Mac, y compris Intego VirusBarrier et NetBarrier.

En tant que leader de la sécurité Mac, Intego assure la sécurité des Mac depuis 1997. Avec de nombreux nouveaux logiciels malveillants Mac qui apparaissent chaque année, la société est souvent la première à détecter et à signaler les nouvelles menaces et, en retour, à transmettre la protection par le biais de solutions rapides. mises à jour de ses produits de sécurité comme la suite X9 pour Mac. Il s’agit notamment des menaces récentes comme CrescentCore – le malware qui a récemment frappé les utilisateurs de Mac via des liens de téléchargement et des recherches Google. La société garde une trace des menaces qu’elle détecte et protège contre sur son site Web, qui comprend des cryptojackers, de faux logiciels antivirus, de faux Flash Players, des injecteurs publicitaires, des RAT (outils utilisés par les pirates pour contrôler les Mac piratés) et des logiciels espions nationaux, parmi de nombreux autres.

Dans le dernier bundle Mac Internet Security X9 pour Mac, vous obtiendrez Virus Barrier pour une protection contre les menaces telles que les logiciels publicitaires, les logiciels espions et les logiciels malveillants, ainsi que le puissant pare-feu bidirectionnel de l’entreprise appelé NetBarrier…

Avec VirusBarrier, vous bénéficiez de la meilleure protection antivirus possible avec une protection contre toutes les menaces les plus courantes rencontrées par les utilisateurs de Mac. La dernière mise à jour de l’application comprend des analyses plus rapides que jamais et la possibilité de numériser des appareils iOS, y compris iPhone, iPad et iPod touch lorsqu’ils sont connectés à votre Mac.

NetBarrier X9 est également inclus avec la suite X9, un pare-feu bidirectionnel qui vous donne le pouvoir d’empêcher les attaques entrantes sur votre réseau et également d’obtenir des alertes pour les menaces potentielles à votre vie privée en temps réel.

Avec NetBarrier, vous pouvez bloquer les connexions entrantes sur votre Mac et empêcher les applications de se connecter à Internet ou au serveur du développeur sans votre permission, vous donnant un contrôle total sur les applications qui volent potentiellement vos données ou envahissent votre vie privée en arrière-plan.

