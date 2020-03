offre exceptionnelle avec 80 Go et tout illimité pour 7,99 euros

Le nouveau manager WindTre est entré en scène avec une liste de prix très intéressante, qui comprend diverses options, chacune avec un contenu abondant. Les promotions actuellement disponibles sont divisées en tranches d’âge et contenus et peuvent être activées en ligne et dans les points de vente de l’opérateur. WindTre semble se concentrer principalement sur les jeunes clients, en fait la plupart de ses offres s’adressent à ces derniers et peuvent également être obtenues à un prix réduit. Le tarif WindTre Student EDU Easy Pay pour les clients de moins de 20 ans, par exemple, c’est l’une des promotions les plus pratiques de l’opérateur, qui vous permet de la renouveler pour seulement 7,99 € par mois.

Passez à WindTre avec l’offre Student EDU Easy Pay pour les moins de 20 ans!

La promotion WindTre Student EDU Easy Pay dédié aux clients de moins de 20 ans vous permet de recevoir chaque mois:

Minutes illimitées vers tous les numéros

SMS illimités vers tous les numéros

80 Go de trafic de données à vitesse maximale

L’opérateur vous permet de l’activer en utilisant le site officiel et d’engager une dépense initiale de 6,99 euros, à laquelle vous pouvez ajouter 10,00 euros pour la nouvelle SIM et le premier renouvellement anticipé de la promotion. N’oubliez pas que l’opérateur WindTre lie les nouveaux clients pendant au moins 24 mois, il sera donc nécessaire de garder la nouvelle carte SIM active jusqu’à la date prévue, afin d’éviter la facturation d’un bon 43,00 euros initialement escompté.

Les dépenses prévues pour le renouvellement de la promotion ne s’élèvent qu’à 7,99 euros par mois; pour les trois premiers mois. Par la suite, le coût à engager ne sera que de 9,99 euros par mois.

Toutes les dépenses prévues doivent être payées en utilisant l’un des modes de paiement demandés par le gestionnaire, et donc: carte de crédit, carte de compte ou compte courant.