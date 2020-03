Offre Google Pixel 4 pas chère: obtenez 50% de réduction sur Vodafone Australie

Vous aimez prendre des photos avec votre téléphone? Vous avez maintenant la possibilité de prendre notre recommandation n ° 2 en Australie pour une chanson. Malgré le fait qu’il soit sorti il ​​y a moins de six mois, Vodafone propose actuellement le Google Pixel 4 avec un plan à 50% de réduction sur le RRP – ce qui représente une énorme économie de 524,50 $ AU total.

Cette remise est exclusive à la version de la capacité Clearly White de 64 Go de l’appareil et est disponible pour toute durée de contact de paiement – 12, 24 ou 36 mois. Sur une période de 24 mois, cela rend le paiement mensuel du combiné à seulement 21,83 $ AU; sur 36 mois, le coût mensuel est minuscule de 14,55 $ AU, tandis que payer sur 12 mois verra le coût grimper à 43,88 $ AU par mois.

Vous pouvez choisir parmi quatre plans Vodafone différents lors de l’achat du Pixel 4 avec le plan Red Plus de 50 $ AU offrant probablement le meilleur rapport qualité / prix – qui comprend 60 Go de données par mois et des appels et des SMS illimités.

Si vous décidez d’utiliser le plan Red Plus de 50 $ AU avec un contrat de 24 mois, vous ne paierez que 71,83 $ AU chaque mois au total, ou si vous choisissez de le rembourser sur 36 mois, ce sera un remboursement de 64,55 $ AU par mois.

Avec le Pixel 4, Google s’est concentré sur l’appareil photo. Il y a deux objectifs à l’arrière – un appareil photo principal de 12 MP et un téléobjectif de 16 MP pour des portraits, un meilleur zoom et de superbes photos en basse lumière. Sur le devant, vous trouverez un objectif 8MP pour des clichés selfie.

La technologie Pixel 4 est une nouveauté qui vous permet de régler l’exposition de vos images en temps réel, avant même d’avoir pris la photo, tandis que l’impressionnant mode Night Sight vous permet de prendre des clichés clairs et clairs en basse lumière sans flash.

Pour les observateurs d’étoiles, il existe un mode d’astrophotographie dédié pour photographier les étoiles, bien que Google indique que vous devrez vous éloigner des lumières de la ville et installer votre téléphone sur une surface stable ou sur un trépied.

Google Pixel 4 (64 Go) | 60 Go de données | 24 mois | 71,83 $ AU par mois

Pour ceux qui aiment la photographie de leur téléphone, l’un des meilleurs vivaneaux de smartphone est maintenant à 50% de réduction chez Vodafone. Cela représente une économie totale de 524,50 AU $ sur le Pixel 4 phare de Google, en baisse par rapport au prix habituel de 1049 AU $. Avec ce forfait, vous obtiendrez 60 Go de données chaque mois et des appels et des SMS nationaux standard illimités. S’il vous arrive de dépasser votre allocation mensuelle de données, vous ne serez pas frappé de frais supplémentaires, juste une vitesse ralentie pouvant atteindre 1,5 Mbps. Le coût total sur 24 mois est de 1 723,92 $ AU.