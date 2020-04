Offre haut débit: l’offre de carte-cadeau de 40 £ de John Lewis figure parmi les plans Internet les moins chers du Royaume-Uni

Vous n’avez pas besoin de nous pour vous dire que les temps sont étranges. Mais quelque chose ne change tout simplement pas, les fournisseurs d’accès Internet profitant du week-end de Pâques pour abandonner certaines de leurs meilleures offres haut débit.

Cette année, c’est au tour de John Lewis d’impressionner. Il a réintroduit sa carte-cadeau de 40 £, qui est disponible sur l’excellente offre à haut débit du géant de la vente au détail de 20 £ par mois. Et comme il s’agit d’une carte-cadeau électronique, vous n’aurez pas à quitter l’isolement pour pouvoir compter sur votre prochain achat John Lewis.

Cette offre fait partie de l’offre à large bande illimitée du fournisseur et comprend un support client gratuit 24h / 24 et 7j / 7, une location de ligne gratuite et un plan d’appel gratuit le soir et le week-end.

Naturellement, JL propose également des offres haut débit sur fibre plus rapides, mais elles ne sont pas fournies avec cette carte-cadeau. Vous pouvez comparer tous les plans du FAI sur notre page dédiée à John Lewis Broadband pour plus d’informations.

Il convient de noter que le verrouillage strict du Royaume-Uni signifie que la plupart des fournisseurs de haut débit ont cessé de proposer une nouvelle installation de haut débit si vous n’avez pas encore de ligne téléphonique configurée.

Cependant, cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas l’installer vous-même. Tant que vous avez une ligne téléphonique, c’est un processus super simple et direct. Si vous n’en avez pas déjà un, nous vous recommandons vivement de rechercher des offres haut débit Virgin Media ou des plans haut débit domestique 4G, car ceux-ci semblent être les deux moyens restants pour installer une connexion haut débit en ce moment.

Cette offre de John Lewis Broadband de grande valeur dans son intégralité:

John Lewis Unlimited Broadband + carte-cadeau électronique de 40 £ | 12 mois | 10 Mo en moyenne vitesse | Appels en fin de semaine et en soirée | GRATUIT dès le départ | £ 20 par mois

John Lewis l’apportera à la concurrence à Pâques avec cette offre à large bande. Haut débit illimité pour seulement 20 £ par mois, location de ligne et routeur inclus avec un plan d’appel en soirée et le week-end. Fondamentalement, ils ont tout inclus dans cette offre exceptionnelle pour que vous ne soyez pas touché par des frais d’activation embêtants. Tout cela et une carte-cadeau électronique de 40 £? C’est une très bonne affaire.

Voir l’offre

Comment puis-je réclamer ma carte-cadeau électronique John Lewis?

John Lewis dit que votre carte-cadeau électronique vous sera envoyée par courriel dans les 60 jours suivant l’activation de votre service à large bande. Cela signifie que si vous annulez votre connexion haut débit dans ces 60 jours, malheureusement, l’offre de cette carte-cadeau gratuite sera retirée.

Clients actuels de John Lewis Broadband

Malheureusement, John Lewis confirme sur son site Web que cette offre est exclusive aux nouveaux clients, donc si vous êtes allé vous inscrire à l’une de ses offres haut débit la semaine dernière, alors vous n’avez pas de chance.

Et si vous n’êtes pas vendu sur cette offre et que vous souhaitez comparer les prix avec d’autres offres haut débit au Royaume-Uni, vous pouvez suivre le lien ou consulter notre comparaison de prix haut débit ci-dessous.