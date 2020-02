offre inattendue qui bat Iliad et MVNO

Vodafone poursuit son chemin dans la tentative extrême de battre définitivement les rivaux du secteur de la téléphonie mobile, pour cette raison, il a décidé d’offrir au public italien l’une des meilleures promotions de tous les temps, le Spécial illimité dans la version de 7 euros.

Comme d’habitude, et comme cela arrive toujours quand on parle d’offres particulièrement intéressantes, c’est une solution distribuée exclusivement en version attaque de l’opérateur, cela signifie que l’accès ne sera possible que pour ceux qui se trouvent en possession d’une carte SIM iliad ou un spécifique opérateur virtuel. Dans un premier temps, en plus de la portabilité à demander en boutique, il faudra absolument payer une contribution de 12 euros pour la promotion ainsi que 10 euros pour l’achat de la carte SIM rechargeable.

Passer à Vodafone: voici le contenu de l’offre

À l’intérieur du passer à Vodafone nous trouvons un ensemble de contenus du plus haut niveau, à partir de 50 gig de trafic de données par mois proposé par la campagne promotionnelle elle-même. En parallèle, il sera également possible de mettre la main sur minutes illimitées d’appeler qui vous voulez e SMS illimités à envoyer à tous les numéros de téléphone du territoire national.

Tout cela pour une petite redevance mensuelle fixe, correspondant à seulement 7 euros pure et simple, toujours facturé sur le crédit résiduel de la carte SIM achetée. Pour constater l’absence totale de tout type de caution contractuelle, en quelques mots l’utilisateur a la possibilité de demander à tout moment la portabilité à une autre entreprise, sans craindre d’être contraint de payer des pénalités ou des frais supplémentaires. La maxime vitesse la navigation possible est réglée sur 600Mbps en téléchargement.