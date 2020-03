offre incroyable pour seulement 14,99 € pour tous les nouveaux clients

Tous les nouveaux clients Wind qui achètent une nouvelle carte SIM via le site officiel du gestionnaire peuvent demander l’activation de l’offre Passez à Wind All Digital 40 pour seulement 14,99 euros par mois. Le tarif n’inclut aucun frais d’activation, n’engage pas les clients et inclut également des services supplémentaires dans le coût mensuel, tels que: le répondeur, le SMS MyWind et le service de navigation par hotspot.

Passez au vent: l’offre All Digital 40 est toujours en ligne!

L’offre Switch to Wind All Digital 40 ne peut être activée en ligne que par tous les nouveaux clients de l’opérateur, qui grâce à cela peuvent recevoir chaque mois: minutes illimitées vers tous les numéros et 40 Go de trafic de données en 4.5G.

Au moment de l’activation, les clients peuvent changer le contenu du tarif et comprennent également 200 SMS vers tous les numéros. Dans ce cas, cependant, ils devront supporter un coût supplémentaire de 0,99 euros par mois, pour un total de 15,98 euros par mois.

Les dépenses mensuelles, ainsi que toutes les autres dépenses éventuelles, peuvent être payées en crédit résiduel.

L’opérateur permet l’activation gratuitement et n’engage pas ses clients. En effet, il est possible de procéder à l’annulation à tout moment, sans avoir à engager de frais supplémentaires.

Les clients éoliens qui souhaitent obtenir le tarif en question doivent demander la nouvelle carte SIM en ligne mais ont également la possibilité de procéder à la collecte dans l’un des nombreux magasins de l’opérateur. Dans ce cas, cependant, ils entraîneront un coût initial de 4,99 euros, à ajouter aux 10,00 euros prévus pour la nouvelle carte SIM et le premier renouvellement anticipé du tarif.