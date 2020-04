offre incroyable pour tous les nouveaux clients

Parmi les nombreuses offres de l’opérateur Wind3, l’exception se démarque Tarif illimité, dont l’activation est adressée par le gestionnaire à tous les nouveaux clients, qui ont la possibilité de le demander en version Edition spéciale ou avec Easy Pay.

Wind3 Unlimited: voici les détails et les différences entre les deux versions de l’offre!

L’opérateur Wind3 est entré en scène il y a quelques semaines mais a déjà attiré l’attention de nombreux utilisateurs grâce à ses taux de contenu abondants. L’offre Wind3 Unlimited, actuellement disponible en, mérite certainement une attention particulière deux versions.

La version Special Edition est temporairement disponible, mais le gestionnaire semble avoir déjà défini la date d’expiration. Par conséquent, les clients concernés, sauf extension supplémentaire, peuvent le demander jusqu’au 19 avril 2020 et recevez:

Minutes illimitées vers tous les numéros

200 SMS vers tous les numéros

200 Go de trafic de données

La promotion, dans ce cas, implique une dépense de 29,99 euros par mois à engager via crédit résiduel. L’activation des éléments suivants peut être effectuée via le site Web officiel de l’opérateur, ce qui vous permet de recevoir la carte SIM directement à domicile, sans avoir à payer de frais de port.

Dans le cas où vous procéderiez à l’activation duOffre illimitée avec Easy Pay, les clients pourront profiter d’une plus grande quantité de SMS et de Giga de trafic de données; cependant, il sera nécessaire de supporter toutes les dépenses via l’un des modes de paiement indiqués par le gestionnaire, à savoir: carte de crédit, compte courant ou carte de compte.

La version Easy Pay, comme déjà mentionné, vous permet de recevoir des seuils plus élevés, en fait, chaque mois, les clients peuvent profiter de:

Minutes illimitées vers tous les numéros

SMS illimités vers tous les numéros

Giga de trafic de données illimité à vitesse maximale

Le coût de renouvellement attendu reste inchangé et s’élève donc à 29,99 euros par mois.