Offre iPhone pas chère chez Sprint: obtenez l’iPhone XR pour seulement 10 $ par mois

Si vous cherchez une offre iPhone pas chère, alors vous avez de la chance. Sprint propose actuellement l’iPhone XR pour seulement 10 $ par mois sur le bail Sprint Flex de 18 mois. Vous pouvez également obtenir une Mastercard prépayée de 300 $ lorsque vous apportez votre téléphone et votre numéro à Sprint.

L’iPhone XR est sorti en septembre dernier, avec un prix de départ de 749 $. L’iPhone 2018 dispose d’un écran OLED Super Retina de 6,1 pouces, d’un appareil photo à objectif unique de 12 mégapixels et comprend la puissante puce A12 Bionic d’Apple. L’iPhone XR offre Face ID pour une authentification sécurisée et offre une autonomie impressionnante de 25 heures de conversation ou 15 heures d’utilisation d’Internet. Il est disponible en six couleurs différentes et offre une option de stockage de 64 Go, 128 Go ou 256 Go.

Un iPhone XR coûte actuellement 599 $ chez Apple avec des paiements mensuels de 24,95 $ par mois. L’offre à durée limitée de Sprint vous permet de payer seulement 10 $ par mois sur le forfait Flex de 18 mois. Au mois 18, Sprint vous permet de passer à un nouveau modèle, ou vous permet d’acheter le téléphone avec un paiement unique ou avec six versements mensuels.

iPhone XR pour 599 $ chez Sprint | Obtenez l’iPhone XR pour 10 $ / mois sur un bail Sprint Flex

Obtenez l’iPhone XR de 64 Go pour 10 $ par mois sur le bail Sprint Flex de 18 mois. Au mois 18, vous pouvez retourner le téléphone et passer à un nouveau modèle, l’acheter ou payer six paiements mensuels. Si vous annulez tôt, le solde restant sera dû. Vous pouvez également obtenir une Apple Watch à -50% avec l’achat de votre iPhone. L’offre se termine le 9 avril.

