Offre iPhone pas chère: économisez 648 $ AU sur un iPhone XS ou XS Max de Telstra

Le géant des télécommunications Telstra a réduit les prix de son stock restant d’appareils Apple iPhone XS et iPhone XS Max – offrant un impressionnant AU $ 648 sur le combiné lorsque vous en obtenez un sur un plan de 2 ans ou plus.

Disponible pour les clients nouveaux et existants, les iPhone XS et XS Max sont disponibles sur des contrats de 24 ou 36 mois, et cette offre s’applique aux iPhone XS 64 Go et 256 Go et à l’iPhone XS Max 256 Go, dans tous les pays couleur de stock.

Pour avoir accès à cette remise, combinez simplement votre modèle d’iPhone de choix avec n’importe quel plan postpayé Telstra de mois en mois, puis restez connecté pendant la durée du contrat.Votre remise sera divisée sur la durée de votre plan et créditée sur votre abonnement mensuel. facture.

Ce qui rend cet accord encore plus agréable, c’est que Telstra propose également un abonnement d’un an à Apple TV Plus, ce qui vous coûterait normalement 7,99 $ AU par mois (un total de 95,88 $ AU). Parmi les titres notables du service de streaming d’Apple, on compte Morning Wars, Jason Momoa epic See, Sesame Street spin-off Helpsters, le fantasme pour adolescents Ghostwriters, le biopic Emily Dickinson de Hailee Steinfeld et le drame de la NASA For All Mankind.

Bien que la série iPhone XS ne soit pas les modèles les plus récents produits par Apple, ces anciens produits phares sont toujours des téléphones supérieurs et puissants, avec un tas de fonctionnalités incroyables, notamment un excellent appareil photo, un énorme écran de 6,5 pouces sur le XS Max et des internes rapides avec des capacités de jeu incroyables.

Prix ​​Telstra iPhone XS

Excluant les frais du plan mensuel, avec cette remise de 648 $ AU, voici ce que vous paierez pour l’iPhone XS:

iPhone XS 64 Go | 984 AU $ sur 24 ou 36 mois (RRP 1629 AU $; économisez 645 $ AU)iPhone XS 256 Go | 1248 AU $ sur 24 ou 36 mois (RRP 1 879 AU $; épargnez 601 $ AU)

Nous avons regroupé les plans post-payés actuels de Telstra sur 24 mois pour l’iPhone XS dans le tableau suivant:

Modèle Petit plan (15 Go de données) Plan moyen (60 Go de données) Grand (100 Go de données) Très grand (150 Go de données) XS 64 Go AU 91 $ AU 101 $ AU 121 $ AU 141XS 256 Go AU 102 $ AU 112 $ 112 AU 132 $ AU 152 $

Si vous souhaitez vous inscrire, cliquez simplement ici pour être redirigé directement vers la boutique en ligne de Telstra.

L’iPhone XS Max est vendu en 64 Go, mais le modèle 256 Go est toujours proposé. Avec la remise spéciale Telstra et à l’exclusion des frais du forfait mensuel, voici ce que cela vous coûtera:

iPhone XS Max 256 Go | 1416 AU $ sur 24 ou 36 mois (RRP 2 049 $; épargnez AU $ 633)

Pour plus de simplicité, nous avons regroupé les plans postpayés actuels de Telstra sur 24 mois pour l’iPhone XS Max dans le tableau suivant:

Modèle Petit plan (15 Go de données) Plan moyen (60 Go de données) Grand plan (100 Go de données) Extra large (150 Go de données) X Max 256 Go AU 109 $ AU 119 $ AU 139 $ AU 159 $

Si vous souhaitez passer à l’une des options ci-dessus, cliquez simplement ici pour accéder à la page d’inscription de Telstra.

Termes et conditions

Comme pour toute bonne relation, ce bon accord nécessite votre engagement – ici, c’est le plan de 24 ou 36 mois que vous avez sélectionné. Si vous décidez de vous retirer de votre plan plus tôt, vous sacrifierez toute remise future et devrez rembourser le solde restant de votre iPhone en totalité. Cela dit, vous êtes libre de faire la transition entre les différents plans de Telstra sans pénalité à tout moment.