offre moins de 6,00 € par mois uniquement pour certains clients

Uniquement pour certains clients qui transfert du numéro vers ho Mobile une offre est disponible qui offre un coût mensuel de seulement 5,99 euros. L’opérateur virtuel de Vodafone utilise son tarif pour convaincre les clients des principaux opérateurs concurrents de procéder à l’achat d’une nouvelle carte SIM.

Passez à ho Mobile: pour certains clients, l’offre est disponible pour seulement 5,99 euros par mois!

L ‘offre que j’ai. 5,99 € il ne peut être activé que par les clients qui transfèrent le numéro d’Iliad et MVNO vers ho Mobile. Grâce à ce tarif incroyable, l’opérateur vous permet de recevoir chaque mois: minutes illimitées vers tous les numéros, SMS illimités vers tous les numéros et 70 Go de trafic de données en 4G Basic.

Les clients peuvent l’activer en demandant la nouvelle carte SIM dans l’un des différents points de vente du gestionnaire ou en vous connectant à site officiel. Dans ce dernier cas, ils ont la possibilité de le recevoir par courrier, sans encourir de frais de port; ou, en demandant la collecte dans l’un des nombreux kiosques à journaux affiliés qui se trouvent sur la page appropriée du site Web que j’ai. Mobile.

Le coût prévu pour l«Activation du tarif c’est décidément négligeable. En fait, il ne s’élève qu’à 6,99 euros, dont 0,99 euros pour la nouvelle SIM.

Chaque mois, les clients peuvent également profiter des divers avantages offerts par le gestionnaire, qui en inclut plusieurs dans le prix mensuel services supplémentaires, par exemple: appel en attente et transfert; le service de navigation hotspot, le SMS que j’ai. appelé et le numéro 42121 pour connaître le crédit restant. J’ai aussi l’appli. Le mobile peut être téléchargé gratuitement par tous les nouveaux clients opérateurs.