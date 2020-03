Offre ordinateur portable pas cher chez Dell: obtenez l’ordinateur portable Inspiron 15 5000 en vente pour 419,99 $

Si vous, comme beaucoup d’autres, vous êtes soudainement retrouvé à travailler à domicile et avez besoin d’un ordinateur portable bon marché pour faire le travail, alors vous avez de la chance. La vente d’ordinateurs portables Dell est en cours et comprend des réductions sur les modèles les plus vendus avec des prix commençant à seulement 320 $.

Notre meilleure offre d’ordinateur portable est l’ordinateur portable Dell Inspiron 15 5000 qui est en vente pour 419,99 $. C’est une remise de 84 $ et un prix fantastique pour un ordinateur portable puissant.

L’Inspiron 5000 dispose d’un écran Full HD de 15,6 pouces avec la technologie IPS, ce qui rend les images belles à un large éventail d’angles de vision. Vous achetez également 4 Go de RAM, 128 Go de stockage et un processeur mobile AMD Ryzen 3 3200U qui fournit une puissance suffisante pour tous vos divertissements. L’ordinateur portable compact est livré avec Windows 10 Home et offre une autonomie de batterie toute la journée.

Ordinateur portable Inspiron 15 5000: 504,98 $ 419,99 $ chez Dell

Dell propose le tout nouveau portable Inspiron 5000 en vente au prix de 419,99 $. L’ordinateur portable de 15,6 pouces dispose d’un processeur mobile AMD Ryzen 3 3200U, de 4 Go de RAM et de 128 Go SSD.

Découvrez ci-dessous les meilleures offres d’ordinateurs portables Dell qui sont toutes admissibles à la livraison standard gratuite. Ces offres sont des promotions à durée limitée, vous devriez donc en profiter maintenant avant qu’il ne soit trop tard.

Offres sur les ordinateurs portables Dell:

Ordinateur portable Inspiron 14 3000: 334,98 $ 319,99 $ chez Dell

Une option économique fantastique, obtenez l’ordinateur portable Inspiron 14 3000 en vente pour 319,99 $. L’ordinateur portable de 14 pouces contient 4 Go de RAM, 128 Go de stockage et un processeur Intel Pentium Gold.

Ordinateur portable Inspiron 15 5000 2 en 1: 584,98 $ 549,99 $ chez Dell

Obtenez l’ordinateur portable polyvalent Inspiron 15 5000 2-en-1 en vente pour 549,99 $. Le tout nouvel ordinateur portable dispose d’un écran tactile IPS Full HD de 15,6 pouces et contient 4 Go de RAM, 128 Go SSD et un processeur Intel Core i3-10110U de 10e génération.

Ordinateur portable Inspiron 13 5000: 784,98 $ 749,99 $ chez Dell

Dell a le tout nouveau portable Inspiron 13 5000 en vente pour 749,99 $. L’ordinateur portable compact et ultra-mince ne pèse que 2,74 livres et comprend 8 Go de RAM, 256 Go de SSD et un processeur Intel Core i5-10210U de 10e génération.

Ordinateur portable Dell XPS 13 Touch: 1 826,98 $ 1549,99 $ chez Dell

Économisez 276,99 $ sur l’ordinateur portable Dell XPS 13 le plus vendu. Le puissant ordinateur portable de 13 pouces dispose d’un écran tactile Ultra HD 4K et intègre un processeur Intel Core i7 de 8e génération, 16 Go de RAM et 512 Go de stockage SSD.

