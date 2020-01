Offre PlayStation Plus: obtenez un sous-marin PS Plus de 12 mois pour 37 $

Avec un abonnement PlayStation Plus, vous obtenez deux jeux PS4 gratuits chaque mois, une fonctionnalité multijoueur en ligne complète et vous pouvez télécharger les fichiers de sauvegarde de vos jeux sur le cloud. En règle générale, l’achat de 12 mois vous coûtera 60 $, mais vous pouvez obtenir un abonnement d’un an pour 37 $ sur Ebay dès maintenant. Honnêtement, si vous attendiez une remise avant d’acheter PS Plus, cette offre est probablement aussi bon marché que vous ne le trouverez.

Une quantité limitée est disponible, alors n’attendez pas si vous souhaitez renouveler ou prolonger votre abonnement PS Plus. La liste n’est pas claire, mais selon les critiques, vous devriez recevoir le code PS Plus par e-mail dans la journée. Vous pouvez ensuite utiliser le code dans le PlayStation Store pour ajouter automatiquement 12 mois supplémentaires à votre abonnement.

En attendant, les jeux gratuits de janvier sont maintenant disponibles pour les abonnés PS Plus: Uncharted: The Nathan Drake Collection et Goat Simulator. La collection Nathan Drake contient des versions remasterisées des trois premiers jeux Uncharted, initialement publiés sur PS3. Goat Simulator, d’autre part, est un jeu de bac à sable loufoque qui vous permet de faire des ravages en tant que chèvre.

