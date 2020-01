Offre spéciale NBN100: marquez 10 AU $ sur un plan MyRepublic rapide

Si vous êtes à la recherche d’un plan haut débit NBN100 rapide, le fournisseur de services Internet australien MyRepublic, axé sur les joueurs, offre une offre intéressante aux nouveaux clients, en réduisant de 10 $ AU le coût mensuel de leur niveau 100 Mbps pour les six premiers mois.

MyRepublic obtient de bons résultats dans les classements de vitesse ACCC, avec une vitesse de soirée typique de 83 Mbps – donc les jeux, le streaming 4K et la connexion de plusieurs appareils ne devraient poser aucun problème.

Vous pouvez utiliser un modem BYO si vous en avez déjà un, mais MyRepublic vous en vendra éventuellement un pour un montant unique de 99 $ AU.

Ce plan comprend également un service de téléphonie VoIP, ce qui signifie que vous pouvez passer et recevoir des appels via votre connexion haut débit. Chaque appel que vous effectuez est PAYG (pay as you go) et aucun autre frais (comme la location de ligne) ne vous sera facturé pour l’utilisation du téléphone.

Si vous effectuez beaucoup d’appels fixes, pour 10 $ de plus par mois, vous pouvez recevoir des appels mobiles locaux, nationaux et australiens illimités. Pour 20 $ par mois, vous pouvez obtenir ce qui précède, ainsi que des appels internationaux illimités vers 20 lignes fixes et 30 destinations mobiles.

Vous devrez vous engager sur un contrat de 12 mois pour obtenir la remise, avec un plan au prix de 79,95 $ AU par mois pour les six premiers mois, puis en revenant au prix normal de 89,95 $ AU à partir de là – ce qui signifie que vous économisez 60 $ tous vers le haut. Le coût total minimum sur 12 mois est de 1 019,40 $.