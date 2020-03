offres à saisir à la volée avant la date limite

la Flyer Euronics actuellement actif dans tous les magasins des membres Nova et Castoldi, il intègre une très bonne dose de prix faible et des opportunités à ne pas manquer pour essayer d’économiser le plus possible sur chaque achat effectué.

Jusqu’à demain, 4 mars 2020, ceux qui iront personnellement dans le magasin, ils pourront profiter avant tout des versements avec PagoDIL. Ceux-ci, contrairement à l’habitude prêt à échéances fixes à payer via le compte courant, cela ne nécessitera pas la livraison des bulletins de paie ou quoi que ce soit d’autre, mais il suffira d’amener le GAB avec vous et tout se fera automatiquement (même sans vérification de la fiabilité du crédit).

Flyer Euronics: ces prix sont vraiment bons

Les prix inclus dans le Flyer Euronics ils essaient de plaire à tout le monde, des utilisateurs qui demandent l’achat d’un haut de gamme, comme ça Huawei P30 Pro à 699 euros ou lo Xiaomi Mi 9T à 299 euros, passant également par des dispositifs très intéressants à des prix plus ou moins à la hauteur.

Les meilleurs à signaler sont certainement Huawei Nova 5T, en vente aujourd’hui seulement 349 eurosen passant Huawei p30 à 479 euros, Oppo A9 2020 pour seulement 199 euros, Huawei P Smart + pour 179 euros, Motorola G8 Plus à 229 euros et bien d’autres.

Les achats, comme spécifié au début de l’article, peuvent être finalisés seulement et exclusivement dans les magasins appartenant aux membres Nova et Castoldi, pas en ligne sur le site officiel du détaillant d’électronique lui-même.